CAMEROUN :: Un festival pour Faire renaître la salsa et immortaliser Pierre Tchana :: CAMEROON

Plusieurs activités autour de la Salsa, un rythme qui prend ses origines dans l’Afrique noire seront organisées sur l’étendue du Cameroun. Avec, au finish une soirée de gala qui sera organisée le 18 Novembre à Douala. Un hommage particulier sera rendu à Pierre Tchana, une icône de ce rythme décédé le 18 Novembre 1998.

Une conférence de presse à propos de l'évènement a été donnée dans la ville de Douala. Autour de la table, des artistes à l’instar de Devis Mambo « Paquebot », l’effaceur et bien d’autres.

Au cours des échanges, Junior Abena, le communicateur de l’évènement a été sentencieux « Tous les artistes Camerounais ont un fond de Salsa dans leurs rythmes » Une affirmation qui a été approuvée par les artistes, journalistes et le public présents dans la salle. On apprendra d’ailleurs que la Salsa fait partie des rythmes traditionnels dans la région de l’ouest Cameroun. Le décor a été planté : La jeunesse africaine relève un immense défi et vous offre en grande première, un évènement inédit dans toute sa splendeur à travers un voyage dans l’univers de la Musique et de la Danse Salsa au cœur du Cameroun...

Les artistes ont pris l’engagement, la main sur le cœur d’accompagner cette initiative pour donner à la Salsa un nouveau visage/ Dans ses déclinaisons, on a précisé que Camer Salsa est un festival qui réunit les acteurs de la Danse et de la Music Salsa au Cameroun. Ce concept est dédié à la détection, formation et promotion des talents dans ce domaine afin combler des passions et susciter de véritables vocations à travers cette exceptionnelle plateforme d’expression au Cameroun. Une soirée de gala et de récompenses qui rassemblera les acteurs, artistes et les peoples pour le plus grand plaisir des médias et fans de Salsa. Il s’agit de Créer un cadre de divertissement qui offre au public un espace d’échange et partage d‘expérience autour de la danse et la musique Salsa au Cameroun. Donner l’opportunité aux jeunes de démontrer leurs savoir-faire dans plusieurs grandes villes du Cameroun truffées de talent plus incroyable les uns comme les autres.



Pour Gilbert Debalois, principal promoteur du projet « Afin de donner un cachet particulier à la tenue de cette première édition, une pléiade d’artistes de renom viendra enrichir le spectacle lors de la soirée de gala pour le plus grand plaisir des fans et mélomanes de la salsa »