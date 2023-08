CAMEROUN :: Awards de l'Avenir : Mohamed Rahim Noumeu le président - fondateur des Franckistes magnifié :: CAMEROON

La cérémonie de remise des Awards de l'Avenir qui s'est tenue le 14 août 2023 dans un hôtel très huppé de Yaoundé, a marqué sa reconnaissance à l'endroit du président fondateur du Mouvement Citoyen des Franckistes pour la Paix et l'Unité (MCFP), MOHAMED RAHIM NOUMEU. Le président exécutif du MCFP a été consacré lauréat du Prix spécial de l'Avenir Républicain.

Homme d'affaires, avant-gardiste et défenseur de l'alternance générationnelle au Cameroun, le dynamique leader de la société civile, a été honoré par une distinction qui rend compte de son engagement en faveur du développement, du vivre-ensemble et de l'unité du Cameroun.

Placée sous le présidium du ministre de la Communication, René Emmanuel SADI, représentant personnel du président de la République, la cérémonie de Yaoundé a été l'occasion de mettre en lumière les brillantes réalisations de MOHAMED RAHIM NOUMEU. Son rôle en tant que président fondateur du MCFP, une association engagée pour l'alternance générationnelle à la tête du pays, a été mis en relief par les organisateurs de l'événement. En effet, le Mouvement Citoyen des Franckistes pour la Paix et l'Unité travaille à un changement démocratique au sein de la Nation, en mettant en vitrine, Franck Emmanuel BIYA, fils aîné duprésident de la République comme celui à même d'incarner cette cause. Aussi le MCPFU fait-il de celui qui est conseiller informel de Paul Biya, son leader.

La vision et l'engagement MOHAMED RAHIM NOUMEU au sein des Franckistes, ont de ce fait, été reconnus par l'attribution du Prix spécial de l'Avenir Républicain. Une distinction qui démontre à suffire, illustre l'impact positif qu'il a eu dans la sphère politique et sociale du Cameroun, en plaçant au cœur de sa démarche, des valeurs telles que la paix, l'unité et l'aspiration à un avenir plus radieux.

Le Prix spécial a été décerné à Rahim Mohamed Noumeu, pour la notoriété et la crédibilité qu'il gagne au jour le jour dans l'espace social camerounais. En effet, ce leader de la société civile, grâce à ses efforts et sacrifices qu'il ne ménage jamais, promeut des idéaux démocratiques, et encourage à la participation active des jeunes générations dans la vie politique du pays. Son engagement sans réserve pour cette cause, a traversé les frontières, inspirant d'autres à s'engager pour un avenir plus équitable, prospère et harmonieux au bénéfice de tous les fils du Cameroun.

Les organisateurs des Awards de l'Avenir, en reconnaissant l'impact positif de MOHAMED RAHIM Rahim Mohamed NOUMEU et du Mouvement Citoyen des Franckistes pour la Paix et l'Unité, ont non seulement célébré une réussite individuelle, mais aussi, une dynamique plus large et dont l'ambition est de forger un avenir meilleur pour le Cameroun.