CAMEROUN :: Yaoundé: Un enfant de deux ans meurt dans une fosse non couverte :: CAMEROON

Le dimanche 20 août 2023 a été tragique pour une famille du quartier Supérette Biyem-Assi, dans le 6 ème arrondissement de Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Un enfant de deux ans a trouvé la mort dans une fosse non couverte.

L'événement malheureux se passe au quartier Supérette, plus précisément à l'entrée de la décharge Hysacam, avant le collège Fleming. Le petit garçon de deux ans jouait avec son frère de quatre ans, lorsqu'il est tombé dans une fosse non couverte, et abandonnée. La mère de l'enfant se met à sa recherche, plus d'une heure. Son grand frère de quatre ans informe pourtant que son petit frère est tombé dans la fosse, mais personne ne le croit ( paradoxalement). C'est un passant du quartier qui prend en compte les déclarations du petit garçon de quatre ans. Il s'avance vers la fosse abandonnée et non couverte, et découvre un pied de babouche de l'enfant de deux ans. Il se penche vers la fosse, et découvre l'enfant. Il descend, et le sort. Trop de temps a malheureusement passé dans les spéculations : l'enfant respire déjà très faiblement. Il est malheureusement tombé à plat ventre, et son visage, englué dans la boue. Il est transporté pour l'hôpital, et meurt avant même d'avoir atteint l'hôpital de Biyem -Assi. Il aurait pourtant suivi de prendre en compte les déclarations de son grand frère de quatre ans.

Les habitants du quartier, particulièrement des mamans, ont été très choquées par la mort du petit enfant de deux ans. " J'ai eu très mal lorsque j'ai vu ses chaussures. Il avait aussi deux ans comme ma fille. Toute maman essaye de s'imaginer ce que cela lui ferait s'il s'était agi de son enfant", nous confie, très affligée, une jeune mère d'une vingtaine d'années.

Le corps du petit enfant a été directement acheminé dans l'Ouest du pays sa région d'origine, pour inhumation. La mort tragique de cet enfant soulève la problématique des puits et fosses non couverts. Pour plusieurs observateurs, le propriétaire de fosse doit être poursuivi au pénal, pour n'avoir pas pris des mesures de sécurité sur une fosse située dans une concession, en plein centre urbain, dans une concession avec des petits enfants.