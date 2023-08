CAMEROUN :: Éric Essono Tsimi "Une nouvelle candidature de Paul Biya en 2025 serait totalement anti-démocratique :: CAMEROON

C'est sur les réseaux sociaux que l’Universitaire a fait cette déclaration comme l’a noté Camer.be.

Etant candidat naturel du RDPC, les militants du parti au pouvoir appellent Paul Biya à se présenter en 2025 à l'élection présidentielle. Eric Essono Tsimi pense que s’il se déclarait à l'âge de 93 ans encore candidat en 2025, ce ne sera pas juste.

Ci-dessous, l'intégralité de son post

"Les Camerounais ne vont pas accepter le principe de sa candidature. Pendant des années on s’est moqué en Afrique du Nord des Algériens, mais quand ce peuple s’est levé pour déposer Bouteflika, on avait des larmes aux yeux. A 93 ans (en 2025), Biya n’a plus les capacités physique et cognitives de régler quoi que ce soit, à cet âge on veut dormir et manger, et dormir. Quatre décennies au pouvoir, ce n’est pas démocratique, ces mandats de 7 ans illimités ne reflètent pas l’évolution des mentalités en Afrique et dans le monde. Je suis pour un coup d’état citoyen, s’il veut se représenter, et tout indique que s’il ne veut pas on le voudra pour lui. Vu la facilité l’expertise nouvelle de coup d’état propres, c’est ce qu’il faut envisager au cas où il se représenterait encore. Ne pas attendre le résultat des urnes. Sa présence bloque toute liberté de choix. Il a donné ce qu’il pouvait, aidons le à partir. Un nouveau régime (2mandats de cinq ans) accomplirait sa prophétie de 2035. Lui il n’a plus personne, il n’a que la dévotion fanatique de prisonniers en puissance. La dépendance affective des Charles Ndongo. La fidélité dogmatique des autres Fame Ndongo. On a montré notre désir de paix, notre capacité de travail, il convient maintenant de servir la patrie, en faisant dégager Paul Biya."