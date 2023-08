Un journaliste camerounais, expulsé manu militari de l’aéroport international Léon Mba de Libreville :: CAMEROON

Sainclair Mezing, journaliste en service au quotidien gouvernemental Cameroon tribune, était parti de Yaoundé le samedi 19 août 2023 pour couvrir les élections générales, précisément la Présidentielle, les législatives et les municipales, prévues le 26 août prochain au Gabon.

Le journaliste explique que son « péché » était de ne pas avoir obtenu d’accréditation pour la couverture des élections. Ses documents de voyage, y compris son passeport et son ordre de mission, ont été confisqués et il a été reconduit dans le même avion qui l’avait déposé il y a à peine une heure, escorté par des éléments de police. Une expulsion qui pose clairement le problème de la liberté de circulation des personnes et des biens en Afrique cetrale

Ci-dessous, la publication du journaliste Sainclair Mezing dans laquelle il explique ses déboires durant la journée du samedi 19 août 2023

« Bjr chers, tous. Je suis de retour parmi vous après mon refoulement ce matin de l'aéroport Léon Mba de Libreville. Mon péché est que je n'ai pas eu d'accréditation pour la couverture des élections générales au Gabon. Or, ici (à Yaoundé, ndlr) les responsables de l'ambassade du Gabon m'ont fait savoir que je n'avais plus besoin de visa du fait de la circulation libre en zone CEMAC et que l'accréditation, je pouvais l' obtenir sur place. Même des confrères gabonais m'avaient rassuré qu'une fois à Libreville, j'obtiendrai ce document au ministère de la Communication sur la base de mon ordre de mission. Malheureusement, à peine arrivé, à l'aéroport, je suis soumis à un interrogatoire musclé. En face de moi, des gens qui ne veulent rien entendre du tout. Me refusant même tout contact avec des Gabonais venus me chercher avec qui je venais d'échanger quelques minutes auparavant pour mon installation à l'hôtel. Je serai ainsi remis dans le même avion sous les égards moqueurs et inquisiteurs des nombreux curieux et agents de service présents dans ces lieux. Tel un vulgaire terroriste, privé de mes documents de voyage, passeport et ordre de mission confisqués, je suis reconduit, flanqué d'éléments de police, dans le même avion qui m'a déposé il y a un peu plus d'une heure. Au fond du long tunnel conduisant à l'appareil une voix résonne en ces termes : « il est où? » En effet, le départ du vol a certainement été annulé à cause de moi. Et lorsque mes « gardes » et moi arrivons à l'entrée dudit avion, un membre de l'équipage demande en me regardant : « c'est lui ? » Et l'un des policiers d'acquiescer de la tête. A l'intérieur, certains passagers, visiblement impatients, me jettent des égards quelque peu méprisants. Après une heure de vol, nous débarquons à Douala où la police m'attendait déjà. Je suis conduit au poste pour « besoin d'enquête ». Mais, l'échange ne va durer que moins de deux minutes puisque mes « enquêteurs » sont surpris du motif de mon rapatriement avancé par leurs paires gabonais. Je suis aussitôt relaxé et mes documents remis. Me revoici au Cameroun après un aller-retour Douala-Libreville-Douala. »