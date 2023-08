FRANCE :: Passation de Pouvoir au Consulat Général du Cameroun à Paris : Une Nouvelle Page s'ouvre

C'est un moment de transition et de renouveau, alors que le nouveau Consul Général du Cameroun prend officiellement ses fonctions. L'événement est présidé par l'Ambassadeur du Cameroun en France, témoignant ainsi de l'importance de cet événement pour les relations entre les deux nations.



La salle est remplie d'invités distingués, y compris des représentants diplomatiques, des personnalités politiques, des membres de la diaspora camerounaise et des amis du Cameroun. Cette cérémonie marque un moment de continuité dans les relations bilatérales entre la France et le Cameroun, ainsi qu'un nouveau chapitre dans la mission consulaire ici à Paris.



Dans son discours, André Magnus EKOMOU, l'Ambassadeur du Cameroun en France a souligné l'importance de la diaspora camerounaise en France et le rôle crucial du Consulat Général dans la promotion des intérêts et de la culture camerounaise. Le nouveau Consul Général a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui et a évoqué son engagement à renforcer les liens entre les communautés et à offrir des services consulaires de qualité.



Interview du nouveau Consul Général

Je suis honoré de prendre mes fonctions en tant que Consul Général du Cameroun à Paris.

Mon objectif est de servir avec dévouement et de créer un environnement où nos compatriotes se sentiront soutenus et représentés. Nous travaillerons également à renforcer les partenariats entre le Cameroun et la France dans divers domaines.



FEUZE TCHANGA Samuel Chef de la communauté Bazou de France : C'est un moment historique pour la communauté camerounaise en France. Nous espérons que le nouveau Consul Général continuera à promouvoir nos intérêts et à renforcer les liens culturels, économiques et sociaux entre nos deux pays.



S.M EKWALLA EKWA Thimothée Vicky CHEF DE BONANGANDO: Le Consulat Général joue un rôle vital pour la diaspora camerounaise. Nous attendons avec impatience de voir comment le nouveau Consul Général façonnera sa mission et répondra aux besoins de la communauté.

La cérémonie de prise de fonction du nouveau Consul Général du Cameroun à Paris représente une journée significative pour les relations internationales et pour la communauté camerounaise en France. Une nouvelle page est en train de s'écrire, pleine de promesses et d'opportunités.