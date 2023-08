ROYAUME-UNI :: PREMIER LEAGUE : NEWCASTLE UNITED ET LIVERPOOL FC EN PLEIN DANS LA BATAILLE D’ANGLETERRE :: UNITED KINGDOM

La 3ème journée de PREMIER LEAGUE et le ST JAMES PARK en Angleterre sera au cœur des attentions ce dimanche 27 aout avec une rencontre ô combien intéressante entre deux clubs qui ont le désir de reprendre leur statut d’antan. Comme à chaque journée, les fans et amoureux du football seront à l’honneur avec un match de prestige entre les MIKE SPICES et les REDS. Le leader des Paris sportifs fera le possible pour donner à sa manière le sourire à tous à travers Supergooal !

L’affiche NEWCASTLE UNITED – LIVERPOOL FC qui le 27ème match toute compétition confondue opposant les deux formations constitue l’élément motivateur de faire de cette nouvelle semaine celle de toutes les attentes. Un match qui vaudra tout son pesant d’or dans ce début de championnat dans la bataille du BIG FOUR.

Evoluant sur son terrain avec sa cote de 2.13, NEWCASTLE UNITED sixième au classement avec trois points au compteur est le favori de ce duel et essayer de tirer son épingle du jeu pour prendre sa revanche sur son adversaire et sérieux concurrent aux meilleures places au classement. Battu la dernière saison Aller et retour, les MIKE SPICE ont l’opportunité de rectifier le tir en obtenant un bon résultat et se mettre dans la lignée des meilleurs. En confiance après avoir réussi à dominer les REDS DEVILS sera au tour d’un autre grand de la PREMIER LEAGUE de gouter à la sauce du club.

Mais méfiance cependant à LIVERPOOL FC quatrième au classement avec sa cote de 3.14 qui tentera de déjouer les pronostics en allant surprendre son vis-à-vis comme lors de la dernière saison et ramener un bon résultat qui lui permettra de prendre une bonne avance sur ce dernier. Les REDS peuvent compter sur leurs atouts offensifs qui retrouvent peu à peu leurs marques dans ce début de championnat et ce sera qu’une bonne chose pour le club qui a connu une dernière saison pas vraiment satisfaisante.

Ce 27ème duel ne sera pas comme les autres même si les REDS de LIVERPOOL FC ont obtenu déjà 17 victoires contre 4 seulement pour les MMIHE SPACES et 6 matchs nuls. La victoire dans un sens comme dans l’autre sera que le fruit des efforts sur le terrain.

