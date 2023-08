CAMEROUN :: André Onana Rappelé : Les Lions Indomptables Prêts pour le Duel Décisif contre le Burundi :: CAMEROON

La sélection de l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lions Indomptables, pour affronter le Burundi le 12 septembre prochain a été annoncée. Le match revêt une importance capitale, car il s'inscrit dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se tiendra en Côte d'Ivoire.

Face à l'enjeu crucial de cette rencontre, Rigobert Song, l'entraîneur de l'équipe, a convoqué une liste de 25 joueurs qui sont chargés de relever ce défi avec détermination et passion. Les Lions Indomptables, qui ont déjà remporté le prestigieux titre de champion d'Afrique à cinq reprises, se trouvent dos au mur et doivent l'emporter pour valider leur qualification à la 34e édition de la CAN.

Parmi les joueurs convoqués pour ce match décisif, on note le retour d'André Onana. Onana, qui est un élément clé de l'équipe nationale, apportera son expérience et ses compétences pour sécuriser les cages camerounaises et contrer les attaques adverses.

La liste des 25 joueurs sélectionnés comprend une combinaison équilibrée de talents établis et de jeunes prometteurs, tous prêts à représenter fièrement le Cameroun sur la scène internationale.

GARDIENS

André Onana Fabrice Ondoa Devis Epassy.

DÉFENSEURS

Enzo Tchato, Faï Collins, Jean Charles Castelletto, Harold Moukoudi, Christopher Wooh, Enzo Ebosse, Nouhou Tolo, Sacha Boey Darlin Yongwa.

MILIEUX

Olivier Kemen, Kundé Malong, Arthur Avom, Martin Hongla, Olivier Ntcham, Ben Elliott, Jean Onana Zambo Anguissa.

ATTAQUANTS

Clinton Njié, Bryan Mbeumo, Karl Toko Ekambi, Éric Choupo-Moting, Dani Namasso, Faris Moumbagna, Vincent Aboubakar, Jean Pierre Nsame Régis Mouche.

Les supporters attendent avec impatience cette rencontre cruciale et espèrent que les Lions Indomptables montreront leur force et leur résilience sur le terrain pour obtenir la qualification tant convoitée à la CAN 2023.