CAMEROUN :: Une Jeune Comptable Retrouvée Assassinée à Yaoundé : Enquête en Cours :: CAMEROON

Le quartier Santa Barbara de Yaoundé est sous le choc suite à la découverte macabre du corps sans vie de MBIADA TCHUISSI Patricia, une jeune comptable de 37 ans. La tragédie s'est déroulée tôt ce matin, suscitant des interrogations et des inquiétudes au sein de la communauté locale.

Née le 15 décembre 1985, la victime était la fille de TCHUISSI Emmanuel et NGAMENIE KAMENIE Catherine. Ses proches et la communauté sont profondément affectés par cette perte brutale et choquante.

Selon les témoignages recueillis sur les lieux, MBIADA TCHUISSI Patricia aurait été poignardée au niveau de la gorge. Les premières constatations indiquent que l'agression aurait eu lieu ailleurs et que le corps a été abandonné dans le quartier Santa Barbara. Les habitants ont remarqué des traces de pneus sur les lieux, suggérant que le corps aurait pu être déplacé après le crime.

Un riverain anonyme a partagé : "Il n'y a pas de signes de violence sur son corps ni de signes de viol. Il est possible qu'elle ait été agressée ailleurs, peut-être même dans un taxi, et que son corps ait été jeté ici à Santa Barbara après avoir été assassinée. La présence de sang frais sur ses vêtements laisse penser qu'elle aurait été tuée tôt le matin."

Les autorités locales, dont la gendarmerie, ont rapidement été informées de la situation et sont actuellement présentes sur les lieux pour enquêter sur cette tragédie. Les médias locaux suivent également de près les développements de cette affaire.

Une enquête approfondie est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie. La communauté attend avec impatience les résultats de cette enquête pour faire la lumière sur cet acte criminel et rendre justice à la jeune comptable dont la vie a été brutalement interrompue.