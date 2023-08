CAMEROUN :: Ça brûle à Foumbot, ça chauffe au ministère de la jeunesse: Deux sujets qui tirent l’actualité. :: CAMEROON

Le quotidien Le Messager paraissant à Douala parle des Conflits fonciers entre communautés et « Deux campements Mbororos incendiés à Foumbot ». Les affrontements entre agriculteurs et éleveurs se multiplient dans les communes du Noun. A Foumbot deux campements Mbororos ont été incendiés. Sans réaction efficace des autorités alors que la Constitution révisée du 18 janvier 1996 prévoit que ‘’ l’Etat assure la protection des minorités et des populations autochtones ‘’. (Le Messager P.6)

Cependant que Le Point Bi-Hebdo indexe la gestion du ministre Minjec-Mounouna Foutsou qu’il qualifie de caverne d’« Ali Baba ». Pour le journal, Petit ministère, mais stratégique, le département de la Jeunesse et de l’Education civique serait en proie à une gestion opaque et sulfureuse de ses ressources. Une correspondance au vitriol, destinée à Paul Biya, met davantage en lumière les ressortissants de l’aire clanique du ministre, qui s’offriraient toutes les libertés avec l’argent du contribuable.

La Mise en place des polices municipales est la préoccupation de Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics paraissant à Yaoundé pour s’indigner du « Retard à l’arrimage ». Plus d’un an après le décret présidentiel du 9 août 2022 fixant les modalités d’exercice de cette activité et à moins de six mois de l’échéance prévue, la mise en conformité avec la nouvelle réforme se fait lentement. Et pourtant les défis à relever pour combattre le désordre urbain entre autres sont urgents.

La Rentrée scolaire 2023 s’annonce avec la « Caravane humanitaire et scolaire ». Le Journal Actu Infos indique que L’Ong Fadec, Femmes Action et Développement au Cameroun, remet des kits scolaires aux enfants vulnérables de Deido, Dibombari et Mangamba les 23, 24 et 29 août 2023, dans leurs chefferies supérieures respectives.

Dans la Profession médico-sanitaires : « L’Ordre lance une opération de recensement ». Cette opération qui a débuté hier, 21 août va s’étendre jusqu’au 22 septembre 2023 à minuit. L’objectif à termes est de digitaliser cette corporation afin de garantir non seulement des soins de qualité à la population Camerounaise, mais aussi, un meilleur épanouissement des professionnels. Indique le Quotidien Echos Santé

La Voix du centre s’interesse à ce qu’il qualifie de Cabale contre la BC-PME pour écrire que « La Cobac se met dans la rue ». L’annonce du retrait de l’agrément de la BC-PME par la Cobac surprend à plusieurs égards. D’abord c’est par média interposé que l’annonce a été faite chose très curieuse et inédite au moment où beaucoup d’efforts sont faits par la banque dans la recherche des financements extérieurs pour soutenir les Pme et relever la situation économique de la Cemac.