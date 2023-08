Lutte contre la tuberculose : STOP TB Cameroun en action :: CAMEROON

En prélude à la Réunion de Haut Niveau des Nations Unies sur la tuberculose qui se tiendra le 22 septembre 2023 à New York, STOP TB Cameroun, dont le Secrétariat est assuré par l’ONG For Impacts in Social health (FIS), organise le Jeudi 24 Août 2023, avec l’appui et l’accompagnement d’autres partenaires d’ici et d’ailleurs, la réunion de lancement du dialogue national, sous le Très Haut Patronage du Ministre de la Santé Publique du Cameroun.

L’activité a pour vocation, la forte mobilisation du Gouvernement de la République, des hommes et femmes des média, de la société civile et surtout des survivants de la tuberculose, pour faire entendre leurs voix et réaffirmer leurs engagements à mettre fin à la tuberculose d’ici 2030.

Stop TB Partnership est une organisation hébergée par les Nations Unies qui vise à répondre aux besoins et amplifier les voix des personnes, des communautés et des pays touchés par la tuberculose. En prélude à la Réunion de Haut Niveau des Nations Unies de septembre 2023, elle recommande à chaque pays de conduire des « Dialogues Pays » pour recueillir des propositions concrètes afin d’éliminer définitivement cette maladie infectieuse.

En marge du lancement, il est question de manière spécifique de mener des actions de plaidoyer pour : (i) l’inclusion des communautés et de la société civile dans la Délégation officielle de l’Etat, (ii) le pays soit représenté à cette grande rencontre par les plus hautes autorités, (iii) susciter l’inclusion du langage communauté – Genre et Droit humain et la promesse des engagements innovants et ambitieux dans le discours du Cameroun aux Nations Unies au cours du TB UNHLM.

En effet, au Cameroun, la revue à mi-parcours du PSN TB 2020-2024, réalisée en novembre 2022 a montré que les résultats de la prise en charge des cas sont mitigés avec un taux de succès thérapeutique à 87% et un taux de perdues de vue (7%) parmi des patients atteints de tuberculose sensible. Les résultats de prise en charge des patients TB-MR restent aussi mitigés avec un taux de succès thérapeutique de 83%. En outre, 50% des patients attendus selon les dernières estimations de l’OMS pour 2021 ne sont pas dépistés. D’importants efforts restent à fournir pour l’atteinte des cibles 90-90-90 de la nouvelle stratégie OMS, dépister au moins 90% des cas attendus, mettre sous traitement au moins 90% des cas au sein des populations clés et/ou vulnérables et guérir au moins 90% des patients diagnostiqués.

200 invités issus des organisations de la société civile, des ministères, des représentations diplomatiques, des médias et autres acteurs de lutte contre la tuberculose sont attendus.