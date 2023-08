RUSSIE :: Evgueni Prigojine : Wagner Opère en Afrique pour des Activités de Reconnaissance :: RUSSIA

Dans une nouvelle vidéo publiée mardi, le chef du groupe paramilitaire russe, en exil depuis sa mutinerie contre Moscou en juin, déclare que lui et ses hommes mènent sur le continent africain « des activités de reconnaissance et de recherche ».

Le patron du groupe paramilitaire russe « Wagner », Evgueni Prigojine, en exil depuis sa mutinerie avortée contre Moscou en juin dernier, a diffusé une vidéo mardi matin sur la chaîne Telegram de Wagner « Grey Zone », dans laquelle il affirme se trouver en Afrique pour rendre « la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre ».

Dans cet enregistrement vidéo relayé par plusieurs médias étrangers, Evgueni Prigojine apparaît en treillis clair, gilet pare-balles, armé d’un fusil d’assaut, dans un paysage désertique. Il montre derrière lui des hommes armés de Wagner à bord de véhicules, sans préciser le pays dans lequel il se trouve.

« Nous travaillons ! La température est de +50, comme nous l'aimons. Le groupe Wagner effectue une mission de reconnaissance, rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre », déclare face caméra le chef de Wagner, rapporte « Le Figaro ».

« Justice et bonheur pour les peuples africains », affirme encore Evgueni Prigojine dans cette vidéo, où il se présente également comme le « cauchemar de ‘’ISIS’’ (Daech, ndlr), ‘’al-Qaïda’’ et autres gangsters ».

« Nous embauchons de vrais héros et continuons à remplir les tâches qui ont été fixées et auxquelles nous nous sommes promis de faire face », a souligné le patron de Wagner, appelant les volontaires à le rejoindre.

La vidéo était accompagnée d'un numéro de téléphone et d'une adresse courriel pour le recrutement de volontaires, selon la même source.

Dans un message audio fin juillet, Evgueni Prigojine avait salué la prise de pouvoir par les militaires au Niger, estimant que c’était l’aboutissement de « la lutte du peuple du Niger contre ses colonisateurs occidentaux ».