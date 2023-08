CAMEROUN :: Transport Ferroviaire : Délégation de Députés en Visite chez CAMRAIL :: CAMEROON

Dans le cadre d’une visite d’échanges et d’informations, une délégation de parlementaires camerounais était à CAMRAIL, filiale d'Africa Global Logistics (AGL), du 16 au 19 août 2023.

Il s’agit précisément de la Commission de la Production et des Échanges de l’Assemblée nationale camerounaise. La délégation a d'abord eu une séance de travail avec Pascal Miny, Directeur Général de CAMRAIL. Ensuite, ils ont effectué une visite dans les ateliers centraux de Bassa, cœur de l’activité ferroviaire. Cette visite s’est poursuivie par un parcours à bord et une inspection des ouvrages ferroviaires entre Douala et Edéa, puis entre Yaoundé et Mbandjock.

La motivation de cette descente parlementaire a été déclinée par Guillaume Mbakam Chouga, Président de la Commission : « La Commission souhaitait être édifiée sur les atouts et défis de CAMRAIL afin de s’assurer du partenariat toujours fructueux avec l’État du Cameroun dans le contexte de la nouvelle loi régissant le secteur ferroviaire ».

Aussi, avec plus de 700 milliards de FCFA injectés dans la modernisation des infrastructures depuis la signature de la convention de concession en 1999, CAMRAIL a fait de la modernisation du réseau ferroviaire camerounais une priorité. Dans cette optique, plus de 550 km de voies ont été rénovés, dont 175 km entièrement renouvelés. Grâce à son actionnariat, des installations modernes pour le matériel moteur ou remorqué ont pu être mises en place aux ateliers centraux de Bassa-Douala avec une intégration des technologies de pointe.

Chez CAMRAIL, on indique que malgré les aléas, l’importance de l’activité voyageurs a été préservée avec 8 trains quotidiens pour 800 000 voyageurs transportés en moyenne chaque année. À souligner également : la réhabilitation du matériel roulant voyageurs, la rénovation des gares, la digitalisation du service voyageurs et l’amélioration des conditions d’accueil et de transport des passagers. On apprendra aussi que grâce à sa dynamique politique des ressources humaines qui attire de nombreux talents chaque année, et sa politique de proximité ferroviaire à travers laquelle 400 millions de FCFA sont investis annuellement en faveur des communautés riveraines du chemin de fer, CAMRAIL est un partenaire exemplaire de l’État du Cameroun.

Pour Pascal Miny, Directeur Général de CAMRAIL, « La visite de la Commission de la Production et des Échanges à l’Assemblée nationale consacre, d’une part, tout l’intérêt que cette institution accorde à CAMRAIL et, d’autre part, la place de choix que le secteur ferroviaire occupe dans le développement socioéconomique du Cameroun. »

À propos de CAMRAIL

Filiale de Africa Global Logistics (AGL), CAMRAIL est concessionnaire du chemin de fer camerounais depuis 1999. Acteur majeur du développement économique et social au Cameroun, CAMRAIL investit en moyenne 12 milliards de FCFA par an. L’entreprise reverse en moyenne 10 milliards de FCFA chaque année à l’État du Cameroun au titre des redevances, taxes et impôts. Avec 1 500 employés directs et 4 000 sous-traitants, CAMRAIL développe une politique volontariste de ses ressources humaines et de son écosystème. Pour en savoir plus, visitez le site web