Scandale de Trafic de Visa : Décès du Vice-Consul de France au Cameroun

Le monde diplomatique est secoué par une affaire de trafic de visa qui a pris une tournure tragique avec la mort du vice-consul de France au Cameroun. Christian André Marie Hue, âgé de 65 ans, a été retrouvé mort par pendaison à son domicile au quartier Nkongmondo de Douala le vendredi 18 août 2023. Cette découverte macabre survient dans le contexte de soupçons persistants d'implication de ce diplomate français dans un scandale diplomatique de trafic de visa au Cameroun.

Le trafic présumé de visa a secoué les cercles diplomatiques et suscité des spéculations autour des activités du vice-consul. D'après les informations en cours de révélation, Christian André Marie Hue était soupçonné d'être impliqué dans un réseau clandestin de trafic de visa au sein de l'ambassade française au Cameroun. Le trafic présumé aurait concerné la délivrance frauduleuse de visas pour des citoyens camerounais, alimentant un marché illicite et profitant à certains individus peu scrupuleux.

Les investigations en cours dévoileraient des liens troublants entre le vice-consul et des individus impliqués dans ce réseau clandestin. Parmi ses contacts figure un certain Nana Christian, connu sous le pseudonyme « Comme un Lion Feyman », résidant à Douala Makepé, à seulement 100 mètres de l'Hôtel Oasis. Nana Christian semble être un maillon de ce réseau, dont les activités visaient à exploiter les aspirations des Camerounais en quête de meilleures opportunités à l'étranger.

Un autre nom qui émerge de ces révélations est celui de Fernando Ngolong, également surnommé « Le Basketteur de Manille ». Ce personnage est accusé d'avoir escroqué plus de 200 Camerounais en faisant croire qu'il avait des connexions privilégiées avec l'ambassade de France. Installé aux Philippines, il aurait orchestré des voyages vers Manille en prétendant faciliter l'obtention de visas. Les témoignages suggèrent que certains ont obtenu leur visa, tandis que d'autres se sont retrouvés coincés en Asie, sans aucune assistance, depuis plus de six ans. De nombreuses familles ont encore des plaintes en suspens auprès des forces de l'ordre contre cet individu.

L'affaire a pris une tournure inattendue avec le décès tragique du vice-consul, Christian André Marie Hue. La découverte de son corps sans vie soulève de nombreuses questions, notamment sur les ramifications de ce scandale de trafic de visa et sur d'éventuelles connexions qui pourraient émerger au fil de l'enquête.

Tandis que l'enquête se poursuit, cette affaire met en lumière les sombres réalités qui peuvent se cacher derrière les coulisses du monde diplomatique. Les conséquences de ces activités illégales sont profondément ressenties par les individus désireux de vivre de meilleures vies à l'étranger, ainsi que par la réputation des institutions diplomatiques elles-mêmes.