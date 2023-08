Carlos Baleba,Regis Mughe,Mimb Baheng,Aboubakar Naguida:Une CATASTROPHE pour le football camerounais :: CAMEROON

Il y a comme une vague d’euphorie au sein de l’opinion publique (Footballistique) camerounaise depuis le transfert de ces cracks à 18 ans vers des clubs importants en Europe. Alors, je ne ferai pas le débat malsain de « on applaudit pour qui » (la FECAFOOT où les formateurs) car c’est un débat de bas étage, mais j’ai envie de rester sur ce que j’appelle catastrophe pour le football camerounais. J‘EXPLIQUE !

Baleba formé à l’EFBC a signé à Lille en Janvier 2022 pour un montant d’environ 650 mille Euros, selon mes informations. Aujourd’hui 18 mois seulement plutard, il est en passe de partir de Lille pour Brighton pour 30 millions d’euros, soit 50 fois le montant de son départ du Cameroun. En clair en 18 mois, sa valeur est passée du simple au CINQUANTUPLE.

Baleba comme Aboubakar, ou encore Mughe et autre Mimb ont 3 choses en commun : ils ont 18 ans à la sortie du Cameroun (contraintes FIFA), ils partent tous à moins de 800 mille euros, et sont susceptibles d’être revendus à au moins 20 fois en plus moins de 3 ans plutard. Cela pose un problème : celui de la VALORISATION DES TALENTS CAMEROUNAIS. Je poursuis l’explication !

À talent et âge égal à ces jeunes camerounais, un jeune brésilien ou argentin ou Uruguayen jouera d’abord son championnat professionnel dans son propre pays pendant au moins 2 ans, deviendra une petite star nationale dans son pays entre 18 et 20 ans, avant d’être transféré en Europe généralement pour des montants faramineux:

Exemples, Neymar formé au Brésil va jouer d’abord le championnat brésilien avec Santos jusqu’à ses 21 ans, avant d’être transféré au Barça contre 88 MILLIONS d’Euros. Son compatriote Vinícius formé au Brésil va d’abord disputer 69 matchs en Pro au Brésil avant de rejoindre le Réal Madrid contre 45 millions d’euros. Manuel Ugarte, né et formé en Uruguay, a d’abord évolué au CA Fenix en Uruguay, avant de signer au Portugal contre 9 millions d’euros. L’argentin Julián Álvarez, formé à Riverplate, a d’abord évolué en Argentine 3 ans avant de signer à Manchester City contre 21 millions d’euros. Les exemples sont pluriels pour illustrer la notion de VALORISATION. QU’EN EST-IL DES JEUNES QUI JOUENT l’ELITE ONE au Cameroun avant de Sortir ?

Le meilleur joueur du meilleur championnat de l’histoire du football camerounais (2021-2022), Souaibou Marou évoluant dans le meilleur club camerounais du 21e siècle, a signé en Afrique du Sud contre moins de 200 mille Euros à 22 ans. La même année les deux meilleurs buteurs camerounais Bertrand Mani et Enow Kembe avaient signé pour moins de 100 mille Euros dans des destinations compliquées. L’année d’avant, Lambert Ngueme Ariana avait signé au Maghreb à 21 ans pour un montant tout aussi dérisoire, actuellement il est porté disparu de la carte du football. Aujourd’hui aucun club au monde n’est prêt à mettre 200 mille Euros sur un talent comme Patient Wassou.

Le problème est posé, la SOLUTION réside majoritairement dans la « valorisation » pour tirer le MAXIMUM possible de nos jeunes. « COMMENT DONC VALORISER NOS PÉPITES POUR EN TIRER LE MAXIMUM ? »