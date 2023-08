CAMEROUN :: Embellissement : Yaoundé s’enrichit de jets d’eau :: CAMEROON

Vendredi, le maire de la ville, Luc Messi Atangana, a inauguré des fontaines situées aux carrefours Messamendongo, Tropicana et Mobil Omnisports.

Des jets d’eau lumineux répandus à grands flots et en cascades. Le carrefour Messamendongo affiche un nouveau visage. Vendredi dernier, de nombreux curieux émerveillés par le nouveau visage du site contemplent avec enthousiasme l’ouvrage de la Communauté urbaine de Yaoundé. Le maire de la ville, Luc Messi Atangana, est venu en personne inaugurer la fontaine de jets d’eau lumineux dont les travaux ont débuté en février dernier. Il était accompagné de ses plus proches collaborateurs et du maire de la commune de Yaoundé IV, Gabriel Effila. L’ouvrage est constitué de trois anneaux de jets d’eau se projetant à une hauteur de trois mètres variable. Le pourtour doté de deux entrées est parsemé d’une allée en béton de quatre coins jardins et ceinturé par une grille de sécurité.

L’air admiratif, Luc Messi Atangana, explique que l’ouvrage va permettre d’embellir la zone contrairement au béton qu’il y avait initialement. « On pourra améliorer le jardin au fil du temps », fait-il savoir. Le constat est le même au Carrefour Tropicana. La verdure et une fontaine à jets d’eau lumineux embellissent l’espace. Pour le maire Gabriel Effila qui affiche le sourire, ces jets d’eau contribuent à l’embellissement de la ville de Yaoundé et plus particulièrement de l’arrondissement de Yaoundé IV.

Autre lieu, cette fois au Carrefour Mobil Omnisports dans la commune de Yaoundé V. C’est une foule immense postée devant la grille de sécurité qui accueille le maire de la ville. Même décor perceptible avec des coins jardins, un rideau d’eau et de la vasque de couleurs variables : rouge, vert, bleu et blanc. Selon Luc Messi Atangana, la mairie de la ville a engagé un certain nombre de chantiers d’embellissement de la ville de Yaoundé. Certains aspects de ces rénovations portent sur l’amélioration de l’environnement de différents carrefours de la capitale.

« Ces espaces qui étaient entièrement bétonnés sont désormais végétalisés. Nous constatons qu’au terme des travaux de ces trois ronds-points, il était tout à fait normal de les ouvrir au public. Ces infrastructures embellissent ces espaces », a conclu le maire de la ville.