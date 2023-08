CAMEROUN :: Protestation contre les propos diffamatoires tenus par Paul Chouta contre le Pr Jacques Fame Ndongo :: CAMEROON

Le Président Exécutif de l'Association des Princes et Notables des Chefferies du Cameroun et ses membres n'accordent aucune crédibilité aux écrits sans preuves du journaliste Paul Chouta, publiés le samedi 19 août 2023 aux environs de 21h sur sa page Facebook. Lequel a décidé de salir Sa Majesté Pr Jacques Fame Ndongo, Chef Traditionnel, Ecrivain, Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur en cherchant par tous les moyens à l'impliquer dans le différend qui oppose les universitaires Fridolin Nke, Damaris Mandob et Gaston Ndock Ndock à Monsieur le recteur Maurice Aurélien Sosso au sein l'université de Yaoundé 1.

Curieusement cette publication nauséabonde du journaliste Paul Chouta arrive justement au moment où Sa Majesté Pr Jacques Fame Ndongo vient de construire un stade de football qu''il a baptisé "Stade Paul Biya de Nkolandom" dont l'inauguration a été faite en compagnie des anciens lions indomptables du Cameroun le 12 août dernier.

Connaissant la bonne moralité de Sa Majesté Pr Jacques Fame Ndongo, que nous côtoyons en sa qualité de membre du comité de sage du Conseil National des Chefs Traditionnels du Cameroun et dont les témoignages de ses multiples collaborateurs au ministère de l'enseignement supérieur et dans les différentes universités du pays signalent qu'il n'est ni de près ni de loin mêlé au différend susmentionné. Notre association lui réitère donc tout son soutien.

Par contre, par le passé, ce journaliste Paul Chouta a déjà fait l'objet d'une arrestation et d'une incarcération à la prison de Kondengui à Yaoundé pour une affaire de diffamation l'opposant à l'écrivaine Calixte Beyala.

Le prince Jean Pierre Ekoman,

Président Exécutif de l'Association des Princes et Notables des Chefferies du Cameroun

Tél : 237-674 090117

Photo d'illustration: Le prince Jean Pierre Ekoman & le Pr Jacques Fame Ndongo