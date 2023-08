CAMEROUN :: Elle trouve la mort lors d’une chirurgie plastique à Foumbot :: CAMEROON

Prestige Victoire Kamdem Tiche (29 ans) avait sollicité un prétendu médecin pour lui extraire des graisses superflues dans certaines parties de son corps, et qui lui donnaient une silhouette qu’elle n’appréciait plus.

Trouver la mort en voulant soigner son apparence. Ceci a l’air d’un titre de film fiction. Pourtant cette histoire tragique s’est produite entre Baham et Foumbot, respectivement dans les Départements des Hauts-Plateaux et du Noun. En effet, en juillet 2023, Prestige Victoire Kamdem Tiche qui n’appréciait plus sa silhouette à cause des graisses superflues formées à certaines parties de son corps, fait la rencontre du nommé Daniel Chamba Nyakeh. Présenté comme un médecin, il travaille dans à la Clinique Sainte Thérèse de Baham. Après avoir pris connaissance de la préoccupation de Prestige Victoire, il se propose de lui faire une chirurgie plastique.

A la demande de la patiente, il doit lui enlever des graisses au niveau du ventre, des cuisses et des bras. Ayant convenu des modalités, il réalise la première opération le 2 Août 2023. Tout semble bien se passer, mais les bandages que portait Prestige Victoire, suscitent la curiosité de ses parents qui cherchent à comprendre ce qu’a leur fille. A ces derniers, elle fait savoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation dans la ville de Dschang où elle s’était rendue pour récupérer son diplôme de licence. Une version que ses parents gobent sans trop d’appréhensions.

Quelques jours plus tard, elle leur annonce l’obtention d’un stage au sein d’une entreprise canadienne en cours d’installation dans la ville de Foumbot. Son père est heureux, l’encourage, mais se dit préoccupé par les blessures contractées lors de son ‘’accident’’. Elle le rassure de ce qu’elle fera tous les jours ses pansements avant d’aller au lieu où se déroule le stage. Or, la réalité était tout autre. Car au lendemain de sa première opération, son ‘’docteur’’ est recruté au centre de santé Sion à Foumbot. Il y prend fonction le 9 août 2023. Prestige Victoire avait donc fomenté un plan pour aller suivre son traitement chez son ‘’médecin’’. Pendant tout le temps qu’elle passe là-bas, elle est régulièrement en contact avec ses parents à qui elle donne des nouvelles plutôt bonnes. Pendant ce temps, elle avait quitté le Centre de santé pour s’installer chez le ‘’Docteur’’ où se poursuivait le traitement. Sauf que tout d’un coup, son état de santé commence à se détériorer. Daniel Chamba Nyakeh fait tout son possible pour la stabiliser, mais le processus enclenché est irréversible. Prestige Victoire Kamdem trouve la mort mercredi 16 Août 2023. Une de ses connaissances, venue lui rendre visite, est surprise que le ‘’médecin’’ est catégoriquement opposé à toute visite à la patiente.

Mis au courant, ses parents trouvent cela louche et font immédiatement le déplacement de Foumbot. Ils y constatent le pire et apprennent toute la vraie histoire. Informées les autorités de la ville se déploient sur le lieu de la tragédie. Le corps de Prestige Victoire présentait une trentaine de points de suture. Dans le cadre de l’enquête ouverte illico presto, le fameux chirurgien et deux infirmières ont été interpellés, puis placés en garde à vue au poste de gendarmerie de la Rive gauche du Noun. La dépouille de Prestige Victoire Kamdem quant à elle, est pour l’heure gardée à la morgue du Centre hospitalier régional de Bafoussam.

Les premiers éléments de l’enquête apprend-on, ont permis de se rendre compte de ce que Daniel Chamba Nyakeh est de nationalité nigériane ; et il officiait sans aucun diplôme lui conférant la qualité de chirurgien plastique, encore moins celle de médecin. Cette histoire rocambolesque d’une femme prête à tout pour avoir une silhouette de rêve, mais qui regagne l’au-delà de manière aussi absurde, laisse tout le monde pantois.