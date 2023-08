Le Cameroun à la frontière de l’incapacité à payer sa dette :: CAMEROON

Telle est l’essentiel du communiqué fait par le secrétaire national aux affaires économiques, à l’intégration régionale et au développement de l’emploi (SNEIRDE) du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Syrie Galax Soh, le 16 août 2023.

« Les agences de notation Moody’s et Sp ont, ces jours derniers, rabaissé leurs notes pour le Cameroun, SP situant désormais notre pays à la frontière de l’incapacité à payer sa dette », assène d’entame du communiqué le SNEIRDE avant de préciser que les deux agences appuient leurs actions sur le retard de paiement au titre du service de la dette extérieure par le Cameroun. « Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) note pour le dénoncer, qu’au vu de toutes les ressources et richesses de notre pays, une telle situation ne devrait se produire », s’offusque-t-il. Pour lui, seule une gouvernance erratique peut expliquer ce délabrement économique du pays parce que ce dernier est doté de ressources naturelles incommensurables et variées dont une exploitation judicieuse et au service de la Nation mettrait le pays à l’abri du surendettement actuel. Bien plus, le communiqué indique qu’aucun emprunt effectué par le Cameroun n’a permis d’achever une réalisation dont l’exploitation permettrait de rembourser, ne serait-ce qu’en partie, la dette contractée.

« L’absence de vision du gouvernement en exercice, et des choix de politiques économiques à l’emporte-pièce, ont sévèrement grevé les possibilités de croissance et détérioré le bien-être des populations », lit-on comme autres raisons de cette situation. Par ailleurs, le SNEIRDE explique que « les subventions des produits pétroliers relevées pour justifier nos difficultés financières sont un prétexte lorsqu’on observe que, de 1997 à 2021, 8674 milliards FCFA ont été détournés des fonds publics au Cameroun, ce qui représentait 78% de l’encours total de la dette étatique estimé à 11109 milliards FCFA en septembre 2021 par le MINFI, et plus que l’ensemble la dette extérieure estimée à 71% du total, soit 7900 milliards FCFA . Cette dette publique était de 12203 milliards FCFA à fin mars 2023 »

Des taux d’intérêt très élevés

Avec cette notation au rabais des Agences à l’exemple de Sp, les possibilités du Cameroun à se financer à des taux préférentiels sur le marché se réduisent très fortement et comme conséquence directe, le recours de plus en plus marqué aux emprunts auprès des institutions privées, qui pratiquent des taux d’intérêt très élevés. De même, pour éviter des positions désastreuses dans les classements des agences de notation, « nos dirigeants vont consacrer l’essentiel de la ressource disponible au remboursement de la dette et non plus au fonctionnement de l’économie ».

Le Cameroun émet par-là « des signaux d’un espace risqué, où les investisseurs vont désormais se détourner de peur de perdre les capitaux qu’ils pourraient y injecter ». Selon le Dr Soh Syrie Galex, ces signaux sont aggravés par le régime d’impunité observé, où des gestionnaires convaincus des détournements « que nous dénonçons continuent d’assumer des charges dans les hautes sphères de l’Etat, malgré les faits qui leurs sont reprochés. Le recours ultime à une gouvernance par la prière des dirigeants actuels semble donc se solder par un échec sonore avec ces décisions des agences de notation ». Il termine son communiqué en précisant que son parti, par son programme politique, rétablira une société juste et équitable, tout en oeuvrant pour le développement du pays.