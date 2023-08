CAMEROUN :: Qui a tué le vice-consul de France ? :: CAMEROON

Selon des sources dignes de foi, un certain Njoya qui travaillerait dans le groupe Bolloré aurait fait chanter Christian André Marie Hue.

Quelques jours après le décès de Christian André Marie Hue, vice-consul de France au Cameroun, si les circonstances de son décès au quartier Nkongmondo à Douala restent floues, certaines langues se délient. Le diplomate a été retrouvé pendu vendredi après-midi aux environs de 15 heures à sa résidence du quartier Nkongmondo au lieu-dit Carrefour Eto’o.

Quelque temps après l’information qui circulait déjà sur certains réseaux sociaux avait été confirmée par l’autorité administrative descendue sur le terrain. Elle qui affirmait « qu’il a été trouvé pendu hier à son domicile ». Selon certaines sources, le diplomate aurait été tué, puis accroché à une corde. Pour quelles raisons donc? Selon les premiers indices, il s’agit d’un acte de suicide par pendaison.

Qu’est ce qui aurait poussé ce diplomate à se donner la mort ?

En attendant que l’enquête qui a été ouverte à ce sujet par les autorités camerounaises et françaises livre ces conclusions, une source digne de foi fait des révélations fracassantes au Messager. A la croire, « le consul habitait vraiment dans cet immeuble. C’est dans la cage de l’ascenseur qu’il s’est pendu ou du moins il a été pendu. Il était victime de chantage. Il y a un mec, un bamoun très connu pour être un escroc qui se servait des photos peu orthodoxes….pour lui faire du chantage ». Le vice-consul de France à Douala lui aurait d’ailleurs donné pas moins de 446 visas. « …il en avait marre de ce chantage et puis il s’est donné la mort. Ces mecs récupérait ces visas et les vendait à trois millions FCFA. Ces mecs ont également fait chanter un patron d’une banque bien connue de la place pour des conneries de sexe qui leur a signé un crédit de 950 millions FCFA… Un certain Njoya qui travaillerait chez Bolloré »

Trafic de faux visas

Christian André Marie Hue était âgé de 66 ans. Né le 07 juin 1957 à Mazingarbe en France. Le défunt occupait non seulement le poste de consul adjoint de France au Cameroun mais aussi chef de chancellerie au consulat général de France dans la capitale économique du Cameroun. Cette affaire rappelle celle de la mort de Denis François, ancien consul de France à Tanger, qui se serait suicidé au mois de novembre 2020, selon les conclusions officielles.

Le décès de Christian André Marie Hue, a plongé la communauté diplomatique dans l’étonnement et l’incompréhension. Sa disparition survient dans un contexte particulièrement tendu pour le consulat de France au Cameroun. En effet, des allégations de trafic de faux visas ont récemment secoué l’institution, donnant lieu à l’ouverture d’une enquête par les autorités camerounaises et françaises. Christian André Marie Hue était un diplomate chevronné. Sa disparition laisse un vide au sein de la communauté diplomatique qui attend avec impatience les résultats de l’enquête en cours afin de faire toute la lumière sur ce drame tragique.