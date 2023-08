CAMEROUN :: Mort,écriture plurielle d'une géographie de la vie:Colloque international du 13-15/11/2024 à Yaoundé :: CAMEROON

Du 13 au 15 novembre 2024, Yaoundé la capitale politique du Cameroun abritera un Colloque international pluridisciplinaire de la Société Camerounaise de Géographie ( SCG). À la manœuvre, le Président de la SCG, et non moins 1er vice-recteur de l'Université d'État de Douala, le Prof. René Joly ASSAKO ASSOKO, par ailleurs président du Comité d'organisation du Colloque international pluridisciplinaire de la Société Camerounaise de Géographie.

Au menu du rendez-vous de Yaoundé, plusieurs axes de réflexion :

Axe 1 : La mort : quand la géographie sonde et dissèque un phénomène transcendant. Responsables: René Joly ASSAKO ASSOKO, Professeur de Géographie à l'université de Yaoundé 1, assisté de TOUMBA OUMAROU, Lecturer at the University of Buea.

Axe 2: Philosophie et socio-anthropologie de la mort.

Responsable : Armand ESSOMBA LEKA, Professeur de Sociologie à l'Université de Yaoundé 1, assisté de Dr Aristide BITOUGA, Chargé de cours à l'Université de Douala.

Axe 3 : Les sciences biomédicales et la mort .

Responsable : Dominique NOAH NOAH, Professeur titulaire de médecine, Université de Douala et Jacqueline ZE MINKANDE, Professeur d'anesthésie - réanimation, Université de Yaoundé 1.

Axe 4 : L'économie de la mort .

Responsable :Georges MBONDO, Professeur d'économie et Oscar ASSOUMOU MENYE, Maître de conférences, Université de Douala.

Axe 5 : Le droit et la mort .

Responsable : Hervé Magloire MONEBOULOU MINKADA, Professeur de Droit public, Université de Douala.

Axe 6 : La mort dans le temps : question d'histoire (s) .

SAÏBOU ISSA, Professeur d'Histoire, Université de Maroua, Raymond EBALÉ, Professeur d'Histoire, Université de Yaoundé 1, assisté de ADA DJABOU Benaice, Maître de conférences, Université de Yaoundé 1.

Axe 7: En mémoire de nos collègues disparus.

Responsable : FOGWE Zepania NJI, Professeur de Géographie, Université de Bamenda et Paul TCHAWA, Professeur de Géographie, Université de Yaoundé 1.

Selon le Prof. René Joly ASSAKO ASSOKO, président de la Société Camerounaise de Géographie et président du Comité d'organisation du Colloque international pluridisciplinaire de la Société Camerounaise de Géographie, plus de 170 propositions de communications sont déjà enregistrées. Le monde scientifique parle déjà d'un grand succès mondial et inédit.

Envoyer des contributions :

cameroon-geographic.society@gmail.com

Contacts : René Joly ASSAKO ASSOKO • Fombe Lawrence Fon. Essoh Elamè• Paul TCHAWA • Aristide Yemmafouo • Jude Kimengsi • Antoine de Padoue Nsegbe •

Téléphone : +237 697 53 38 55 • +237 699 46 54 58.