Le vice-consul de France au Cameroun retrouvé pendu à Douala :: CAMEROON

Le triste événement a secoué la communauté diplomatique et la ville de Douala ce vendredi 18 août 2023. Christian André Marie Hue, âgé de 65 ans, vice-consul de la chancellerie de France au Cameroun, a été retrouvé mort par pendaison à son domicile, situé dans le quartier Nkongmondo de Douala.

Selon les informations rapportées par les médias locaux, les circonstances entourant le décès du diplomate laissent penser à un acte de suicide par pendaison. Les premières constatations sur la position inanimée du corps semblent corroborer cette hypothèse tragique.

Les autorités policières ont indiqué que le corps de Christian André Marie Hue a été découvert aux alentours de 14 heures, dans la région du carrefour Eto'o, au quartier Nkongmondo de Douala. La police a qualifié le décès de « pendaison volontaire », soulignant ainsi la nature du geste.

Cet événement a pris de court la communauté diplomatique présente au Cameroun ainsi que les autorités locales. À ce stade, ni les autorités camerounaises ni la chancellerie française n'ont encore fait de déclaration officielle sur les circonstances exactes de ce drame.

Avant ce tragique événement, Christian André Marie Hue occupait le poste de consul adjoint de France au Cameroun et exerçait également en tant que chef de chancellerie au consulat général de France à Douala. Son décès laisse derrière lui un vide au sein de la représentation diplomatique française et suscite des questions sur les raisons qui ont pu le pousser à un tel acte.

La nouvelle de la mort du vice-consul a provoqué une onde de choc au sein de la communauté diplomatique et parmi les résidents de Douala. Les autorités sont susceptibles de fournir plus d'informations dans les jours à venir, alors que les proches et les collègues du diplomate tentent de comprendre ce qui a pu mener à ce tragique dénouement.