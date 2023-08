CAMEROUN :: Mike Tyson explique pourquoi il a accepté d’entraîner Francis Ngannou :: CAMEROON

Dans quelques semaines, Francis Ngannou et Tyson Fury se retrouveront sur un ring de boxe pour un combat qui s’annonce explosif. Entraîneur du Predator pour l’événement, Mike Tyson a expliqué dans un entretien dévoilé il y a peu pourquoi il avait accepté de s’occuper du Camerounais.

« Je fais ça pour rendre le Cameroun fier »

Le 28 octobre prochain, le combat de boxe entre Francis Ngannou et Tyson Fury se déroulera en Arabie Saoudite. En pleine préparation de l’événement, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC peut compter sur un coach prestigieux en la personne de Mike Tyson. Une première vidéo de l’entraînement des deux hommes a par ailleurs été dévoilé il y a quelques heures. C’est dans ce contexte qu’Iron Mike s’est confié dans un entretien accordé à ESPN. Interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à coacher le natif de Batié, le boxeur de légende déclare, dans des propos retranscrits par 13or Du Hip-Hop :

« Je suis vraiment reconnaissant envers Francis et son clan de me permettre de les accompagner pour ce rendez-vous et d’avoir placé leur confiance en moi pour qu’il devienne champion poids lourds. Je tenais à ce que les gens sachent que je ne fais pas ça pour l’argent. Tout ça n’a rien à voir avec l’argent. Je fais ça pour rendre le Cameroun fier. Francis est la plus grande star là-bas, il contribue beaucoup au développement du pays. Ils ont besoin d’avoir un champion des poids lourds qui les représente. Et j’estime qu’il est l’homme capable de le devenir. »