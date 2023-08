CAMEROUN :: Il veut tuer sa tutrice pour lui arracher les biens laissés par son défunt mari :: CAMEROON

Un enfant adoptif veut partager les biens avec la femme qui l’a accueilli sur son toit familial depuis ses 13 ans. Il exige sa part d’héritage alors qu’il n’a pas été reconnu par son défunt géniteur de son vivant. La veuve l’accuse en plus de pratiques occultes pour parvenir à son objectif.

Du haut de ses soixante ans, Mireille dit avoir été déçue par Apollinaire, un jeune homme de 30 ans environ, à qui elle a offert son hospitalité il y a plus de 10 ans, en le faisant partir du village pour vivre avec elle à Yaoundé. Elle se bat contre son ancien convive, qui se réclame aujourd’hui fils légitime de Dagobert, son défunt époux. Apollinaire estime avoir tous les droits pour bénéficier d’une partie de l’héritage qui a été légué à sa tutrice. Pour protéger son patrimoine, la dame a saisi le Tribunal de premier degré (TPD) de Yaoundé d’une requête en jugement d’hérédité. Les parties se sont présentées devant la barre il y a quelques jours.

Première à prendre la parole devant le juge coutumier, Mireille avait de la peine à expliquer clairement la situation qu’elle traverse actuellement. Elle déclare sortir de l’hôpital, où elle a passé deux semaines suite au choc émotionnel dont elle dit avoir été victime à cause du litige qui l’oppose à celui qu’elle appelle encore son «fils». Dès l’entame de son récit, la dame a été prise d’émotion et a aussitôt sollicité un report d’audience. «Je ne suis pas en mesure de venir au bout de mon témoignage, car je crains de m’évanouir», a-t-elle déclaré. Après quelques minutes de réflexion, Mireille s’est enfin détendue et a expliqué au tribunal le calvaire que lui fait vivre Apollinaire, selon elle.

Envoutement

Mireille raconte que c’est en 2006 qu’elle a fait partir Apollinaire du village pour qu’il s’installe à Yaoundé dans la maison qu’elle occupait avec son défunt époux. Le jeune garçon est le fils d’une cousine à elle et n’avait alors que 13 ans à cette époque-là. Il faisait le bonheur du couple qui s’était marié depuis plusieurs années mais n’a pas eu d’enfant. La dame déclare avoir pris en charge la scolarité d’Apollinaire jusqu’à l’obtention de son baccalauréat. C’est une pratique habituelle dans la culture de son époux, qui impose au couple n’ayant pas d’enfant d’adopter ou de recueillir un ou plusieurs enfants sous leur toit pour stimuler et booster les chances du couple à procréer. Malgré cela, elle n’est pas parvenue à avoir un enfant issu de ses entrailles. Néanmoins, Mireille dit avoir continué à aimer et à s’occuper d’Apollinaire comme son propre fils.

La plaignante relate avoir offert à l’enfant un environnement paisible en le mettant à l’abri du besoin. Malgré les difficultés que traversait son foyer, le couple est resté solide jusqu’à la mort de Dagobert, survenu il y trois ans des suites d’une longue maladie. Elle révèle qu’après le décès de son époux, Apollinaire a changé de comportement. Ce dernier a commencé à rentrer saoul à la maison et à des heures tardives. En 2021, il a définitivement quitté le domicile pour s’installer ailleurs. Elle ne le reverra qu’un an plus tard, lorsqu’elle a introduit sa requête.

Cauchemar

Mireille relate que le petit garçon qu’elle a accueilli et logé sous son toit pendant plus de 20 années est devenu son pire cauchemar. Elle dit être devenue la proie et la principale cible de ce dernier, depuis le décès de Dagobert. En sa qualité d’épouse légitime, la dame soutient qu’elle a déjà commencé à gérer les biens à elle légués. Toute chose qui n’arrange pas son fils adoptif, qui s’obstine à lui réclamer sa quote-part dans l’héritage que lui a laissé son défunt époux. Selon la veuve, ce dernier est constamment au village et fréquente des marabouts pour l’envouter. Elle affirme qu’Apollinaire a enterré une chèvre vivante dans un cimetière, une pratique occulte. «Toutes les nuits, je fais des rêves dans lesquels je suis pourchassée par un fantôme. Je suis convaincue que c’est lui qui me persécute». .

Plusieurs lopins de terrains, maisons en location et une somme considérable dans un compte bancaire, sont entre autres les biens qui aiguisent l’appétit du jeune homme. C’est ce patrimoine qui est à l’origine des disputes entre la mère et son «fils». Selon Mireille, Apollinaire a commencé à réclamer un droit à l’héritage et face à son refus, il aurait usé de manœuvres pour sceller le compte bancaire de son défunt époux. «Il ne détient aucun document qui le rattache à mon défunt époux et qui m’oblige à partager les biens avec lui. Nous ne l’avons pas reconnu. Son acte de naissance est dressé au nom de ses parents biologiques», a-t-elle confié. La suite des débats est prévue dans deux semaines.