Les Occidentaux veulent de l'Afrique, mais sans les Africains :: AFRICA

L’Occident favorise la "mal gouvernance" en Afrique, soutient auprès de Sputnik Afrique le panafricaniste burkinabé Abdoulaye Nabaloum. Il dénonce le rôle déstabilisateur de la France. A contrario, les événements au Niger montrent "la volonté des populations de ne plus vouloir l'assistance" occidentale.

L’Occident déstabilise le continent africain: comme cela a été le cas en Libye, les Occidentaux tentent de "créer le chaos" au Niger, avance auprès de Sputnik Afrique le militant burkinabé Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Actions pour la souveraineté des peuples et président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest.

"Les Occidentaux veulent de l'Afrique. Ils veulent du Sahel, mais sans les Africains, sans les Sahéliens", clame le panafricaniste.

Changement de pouvoir au Niger

Les événements au Niger montrent "la volonté des populations de ne plus vouloir l'assistance des Occidentaux", affirme Abdoulaye Nabaloum.

Dès l’arrivée des militaires au pouvoir fin juillet, des manifestations ont eu lieu à Niamey pour les soutenir, des participants scandant même des slogans antifrançais. "Les gens décrient la France de partout, c'est parce que les gens comprennent que la France n'est véritablement pas là pour travailler dans le sens d'appuyer ou de soutenir le peuple nigérien", explique le panafricaniste. Globalement, les Occidentaux "sont en train de créer le chaos" à Niamey, selon lui.

"Les Africains ont compris que la "démocratie occidentale", c'est celle qui prône la domination de l'Afrique, celle qui favorise la mal gouvernance, celle qui ne prend pas en compte les intérêts des populations africaines", développe-t-il.

Ressentiment antifrançais

Le militant burkinabé revient sur les propos de Nicolas Sarkozy concernant les effets secondaires de la présence prolongée des militaires français dans les anciennes colonies africaines. Dans une récente interview au Figaro, l’ancien Président français a déclaré que cela faisait de l’Hexagone une force d’occupation. "Oui, de mon avis, c'est une force d'occupation et ce sont des faits réels", tranche Abdoulaye Nabaloum.

"La France a utilisé ses bases militaires pour faire chanter beaucoup de dirigeants africains francophones, pour les maintenir au pouvoir et pour pouvoir les utiliser selon leurs intérêts. Et les dirigeants qui ne voulaient pas effectivement travailler dans l'intérêt de la France, la France utilisait ces bases militaires là pour orchestrer des coups d'État", selon lui.

"La France a également utilisé ces bases militaires-là pour véritablement déstructurer nos armées", accuse-t-il, ajoutant que "les soldats sont très mal équipés: ils manquent d'équipements, ils manquent d'armements, ils manquent de logistique militaire et de sécurité et ils sont insuffisamment formés".

Dossier libyen

Le militant évoque le rôle de l’ancien Président français dans la déstabilisation de la Libye, l’un des foyers de tension en Afrique:

"Sarkozy, qui était au pouvoir, et avec ses alliés occidentaux ont longuement mûri un projet sordide de récupérer l'Afrique et d'exploiter impunément les ressources de l'Afrique. Et Kadhafi, avec son idéologie panafricaniste, était une menace pour eux et ils ont orchestré cette manigance-là pour pouvoir l'éliminer".