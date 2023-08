CAMEROUN :: Pourquoi les hommes ne donnent pas l’argent aux femmes ? :: CAMEROON

La plupart des femmes qui me connaissent disent que je suis très dur ! Mais ce qu’elles ne savent pas, c’est que je suis plutôt généreux avec les autres filles. Alors la bonne question est de savoir : pourquoi les hommes ne donnent-ils pas souvent leur argent à certaines femmes ?

Parce qu’ils sont vraiment durs

Au-delà des hypothèses hein, il y a des hommes qui sont naturellement durs comme le caillou ! Le genre de types qui sont chiches envers leur propre corps, et à fortiori envers les femmes avec lesquelles ils se disent pourtant être en relation amoureuse…

Il y’ a des hommes qui sont naturellement très radins ! Des hommes qui ont le frein à main comme on dit ici chez nous, et qui ne te réservent que le strict minimum. Ce sont parfois des types qui ont beaucoup d’argent, mais qui ont du mal à le partager avec leur conjointe. Des gens qui donnent difficilement l’argent de ration, qui soignent à peine leur belle-famille, et qui ont même souvent des appréhensions à envoyer leurs propres enfants dans un établissement scolaire.

Je ne les considèrerai pas dans cet article, parce que ce sont des hommes malades en réalité ; mais aussi parce que ce sont leurs femmes qui ont volontairement choisi de se mettre en concubinage avec de tels énergumènes.

Parce qu’ils n’ont pas d’argent

Il y a aussi des hommes qui n’ont pas vraiment d’argent hein, malgré les apparences. Des hommes qui vous font miroiter les millions et les milliards, mais qui se retrouvent vite en difficulté dès qu’il s’agit de payer une minguili petite facture d’électricité…

Parfois les hommes vous font accroire qu’ils sont avares, alors qu’en réalité c’est parce qu’ils n’ont même pas cinq francs CFA dans leur poche. Certains tirent le diable par la queue du matin jusqu’au soir, mais ils s’évertuent à préserver leur « charisme » à travers une image respectable lorsqu’ils se retrouvent en votre présence. Ils sont là ils jouent aux beaux, ils vous impressionnent avec leurs conversations téléphoniques et leurs relations dont on n’aperçoit jamais l’ombre des fruits prometteurs, et ils vous nourrissent avec mille espérances. Ils s’habillent correctement et ils sentent toujours bon pour vous éblouir et pour vous bluffer, puis pour vous acheminer vers une position chevaleresque ou à la missionnaire, alors qu’en réalité ils ne sont rien du tout !

Et les femmes ont du mal à déceler ces mensonges parce que lorsque ces pauvretons-là te draguent, ils sortent toujours le grand jeu : ils agglutinent leurs maigres économies pour impressionner la fille pendant un court moment, mais après avoir déposé son dos au sol eh bien ils n’auront plus jamais d’argent !

Parce qu’ils ne vous aiment pas suffisamment

Certains hommes ne vous aiment pas suffisamment, et nous devons souvent nous dire les vérités. Car si vous constatez qu’un homme ne meurt pas de faim et qu’il s’en sort plutôt bien comme mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè, mais qu’il ne vous donne rien du tout, peut-être cela signifierait-il tout simplement qu’il ne vous affectionne pas considérablement ? Hein ? Qu’est-ce que vous en pensez ?

Et je le dis parce que je le vis personnellement. Car moi par exemple, il y a des femmes pour lesquelles je ne suis même pas prêt à dépenser 250 FCFA pour ses mégas téléphoniques, alors qu’il y en a d’autres pour lesquelles je serais quasiment prêt à financer l’intégralité de son fonds de commerce !

C’est une question d’intérêt sentimental. Si un homme ne vous aime pas suffisamment, pourquoi voulez-vous qu’il « gaspille » son argent pour tenter de vous rendre service ou de vous faire plaisir, alors qu’il le dilapide déjà avec ses autres femmes qui lui plaisent réellement ? Pourquoi continuez-vous d’insister en disant qu’il est dur, alors que vous devez simplement comprendre qu’il ne vous appartient pas exclusivement, ou alors qu’il vous utilise essentiellement sexuellement ? Parce que les femmes ont vite fait de tirer des conclusions hâtives sur les hommes qui ne résolvent pas leurs interminables problèmes répétitifs, comme si elles étaient le centre du monde. Au lieu de prendre ses valises et de se dire que si un homme ne prend pas soin de vous alors que vous pressentez qu’il en est bien capable, eh bien cela voudra tout naturellement dire qu’il ne vous aime pas !

Parce qu’ils ne vous font pas confiance

Moi je fais difficilement confiance aux femmes ! Presque jamais, d’ailleurs. Car j’avais appris dès mon plus bas-âge, que les femmes ne font jamais rien pour rien. Et que lorsqu’elles posent un acte, c’est presque comme un déplacement stratégique sur un plateau d’échecs. D’ailleurs ce sont toujours des calculatrices, des manipulatrices, des hypocrites, des individus insatiables et matérialistes, etc.

La plupart des femmes me disent que je suis difficile mais c’est parce que je ne leur fais pas confiance, tout simplement. Je n’aime pas les femmes qui se mettent avec moi alors qu’elles ont des arrière-pensées qui sont inavouables. Je n’aime pas les femmes qui me mentent systématiquement lorsqu’elles ont besoin d’argent. Je n’aime pas les femmes qui sont gentilles par opportunisme, ou alors celles qui couchent avec toi langoureusement et qui deviennent curieusement romantiques, surtout les jours où elles ont des problèmes d’argent que tu devras instantanément résoudre…

Et puis, c’est pareil avec beaucoup d’autres Camerounais, car il y en a qui ne font même pas confiance à leur propre épouse ! Sinon expliquez-moi comment tu peux donner ton argent à une femme que tu appréciais sincèrement au départ, alors que dorénavant tu la soupçonnes déjà d’infidélité, de traitrise, de déloyauté, de méchanceté, de maraboutisme et j’en passe ?

Pourquoi les Camerounais ne donnent pas l’argent aux femmes ?

Donc la plupart des femmes qui me fréquentent disent que je suis très-très-très dur ! Mais ce qu’elles ignorent, c’est que paradoxalement je suis plutôt généreux avec les autres filles. Alors la bonne question serait de savoir : pourquoi les Camerounais ne donnent-ils pas suffisamment leur argent à certaines cameruineuses ?

Pourquoi les hommes ne donnent pas l’argent aux femmes ? C’est parce que certaines filles manifestent leur matérialisme très tôt au départ, et que certains hommes sont souvent fatigués d’être considérés uniquement comme des porte-monnaie.

Pourquoi les hommes ne donnent plus leur argent aux femmes ? C’est parce qu’ils ont compris que nos femmes reçoivent de l’argent de plusieurs côtés à la fois, et qu’en réalité la plupart de ces femmes-là se comportent comme des prostituées.

Pourquoi les hommes camerounais ne donnent-ils plus de l’argent à certaines femmes, hormis lorsqu’ils envisagent de les déshabiller et de les déposer immédiatement sur leur matelas ?

Mais c’est parce que les femmes camerounaises aussi exagèrent, puisqu’elles passent tout leur temps à nous exposer leurs inénarrables problèmes de numéraires. Les femmes camerounaises sont devenues génétiquement matérialistes, et elles sont persuadées que les hommes camerounais ont l’obligation juridique de monnayer leurs sentiments. Et en contrepartie, elles n’ont que leur sexe à nous offrir.

Voilà pourquoi certains hommes ne donnent plus leur argent aux femmes, surtout lorsqu’ils ont déjà bien dégusté et bien consommé l’intégralité de cette marchandise…