CAMEROUN :: Décès de Mme Ebenye Ekambi Claire, Moins d'un An après la Disparition de son Fils Ekambi Brillant :: CAMEROON

C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Mme Ebenye Ekambi Claire, survenu aujourd'hui à l'âge de 97 ans. Cette nouvelle tragique frappe d'autant plus durement qu'elle survient moins d'un an après la disparition de son fils, Ekambi Brillant.

Mme Ebenye Ekambi Claire laisse derrière elle une vie riche en expériences et en souvenirs, ayant vécu près d'un siècle de moments précieux et de défis surmontés. Sa disparition est un rappel poignant de la fragilité de la vie et de l'inévitable cycle de la nature.

Le destin semble avoir frappé deux fois au sein de cette famille, avec la perte d'Ekambi Brillant il y a moins d'un an. La douleur d'une mère perdant son fils est déjà incommensurable, mais devoir faire face à sa propre disparition si peu de temps après ajoute une couche supplémentaire de tristesse.