CAMEROUN :: Performance politique: Me André Marie Tassa assure la vitalité du Mrc à l’Ouest :: CAMEROON

Principal responsable de cette formation politique, au plan régional, il se dit satisfait du travail de mobilisation accomplit par son équipe, un an après leur installation par le Pr Maurice Kamto. C’était au cours d’une conférence de presse tenue le 17 aout dernier à Bafoussam.

« Il faut militer au Mrc par conviction et non seulement par ambition. Nous sommes conscients des efforts fournis. Une procédure a été établie pour le choix et l’investiture des futurs candidats du Mrc aux prochaines consultations électorales. Le militant comme le dirigeant du Mrc doit être un modèle.[…] Et bien entendu, si cela est nécessaire, je m'exprime publiquement pour mettre en évidence les actions initiées et menées en faveur de la modernisation et de la densification du MRC à l’Ouest. Le chiffre exact des militants réels actifs est connu. La fiche des unités fonctionnelles existe. 33 Fédérations communales et huit Fédérations départementales sont en mouvement. Ces structures expriment une vitalité et une mobilité exemplaires.

L’hymne de l’intégrité est entonnée sur les sillons de la Renaissance. » Par cette formule aussi évocatrice, Me André Marie Tassa, résume la philosophie du Mouvement pour la renaissance du Cameroun(Mrc) dans la région de l’Ouest. Douze mois après son installation officielle par la figure la plus autorisée du Mrc, le Pr Maurice Kamto, Me André Marie Tassa indique que son bilan est positif. Il souhaite poursuivre sur la même lancée pendant les quatre autres années de son mandat en qualité de secrétaire du bureau de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest.

La démocratie pluraliste… des inscriptions sur les listes électorales

A son actif, les Assemblées des structures se sont tenues dans les délais, plus de 30 fédérations communales et 08 fédérations départementales sont fonctionnelles. Sa préoccupation, maximiser les inscriptions sur les listes électorales et combatte diverses formes de fraudes électorales. « Lors de nos différentes Assemblées des structures-organisées dans les délais statutaires et à tous les niveaux (régional et départemental), l’accent a été mis sur les mécanismes de contrôle du vote et de lutte contre les fraudes électorales. Le suffrage universel visant à exprimer fidèlement les choix libres et secrets arrêtés par les électeurs lors du scrutin, toute manœuvre pour fausser ses résultats ruine la sincérité du vote et entraîne son annulation. La fraude électorale avec ses variantes telles le bourrage d'urnes, le détournement de cartes d'électeur en passant par le truquage des listes (les « faux électeurs »), doit disparaitre du paysage politique Camerounais », soutient-il. Et de poursuivre : « Au cours de l'année écoulée, j'ai été en mesure d'engager des discussions constructives avec de nombreux responsables des Fédérations départementales et communales, des responsables des organes annexes et des secrétaires d’unité du MRC, des organisations de la société civile et d'autres, et j'ai été à l'écoute de leurs inquiétudes tout en gardant un esprit ouvert. J'estime que mon expérience et les perspectives multiples que j'en ai tirées m'ont bien servi dans cette tâche, et ont permis au Bureau de la Fédération Régionale du MRC de tenter de créer des espaces de dialogue entre les Fédérations départementales et communales du Mrc et la société civile ».

« J'ai réussi à me rendre dans tous les huit départements de la région – certaines visites étant plus poussées que d'autres. J'ai pu constater de première main l'énorme travail que les Secrétaires des Fédérations départementales accomplissent sur le terrain en renforçant l’implantation du parti et l'universalité des droits de l'homme et de la démocratie pluraliste à travers des inscriptions massives des citoyens sur les listes électorales pour une alternance pacifique à travers des élections libres, crédibles et transparentes », conclut André Marie Tassa. Dr Siméon Kuissu, secrétaire adjoint de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest, Colette Maffo Meudjeu, responsable femmes Mrc-Ouest, Me Adèle Kenmogne, responsable des droits de l’Homme au Mrc-Ouest, André Téné, responsable de la commission de médiation et des conflits et Roger Dafem, secretaire délégué à l’inspection et à l’évaluation étaient là pour assister Me André Marie Tassa au cours de cet exercice face à la presse.