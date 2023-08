Y a-t-il un problème Eto’o a la Fédération Camerounaise de Football ? :: CAMEROON

Les crises s’amoncellent avec un zeste de défaites tous azimuts. L’étau se resserre sur le président Samuel Eto’o Fils. En attendant, la police interdit une conférence de presse de la League Professionnelle du Football Camerounais.

Que se passe-t-il à la FECAFOOT ? Samuel Eto’o avait pourtant juré, au cours de sa campagne juré de donner au Football Camerounais toute sa grandeur d’antan.

Caressant ainsi le rêve de tous les Camerounais qui voyaient en lui le « messie » envoyé par Dieu pour sauver le sport de toutes les passions. Les premiers constats ont été plutôt alarmant.

Défaite de l’équipe nationale fanion en Afrique du Sud devant la modeste sélection namibienne (1-2) dans le cadre de la campagne qualificative à la Can 2023 prévue en 2023, suivie de l’élimination des Lions des moins de 23 ans de la Can « Maroc 2023 » par l’équipe du Gabon à l’issue d’un match décisif disputé le 28 mars dernier au stade omnisport Ahmadou Ahidjo. Le quotidien Le Messager parlait alors de « Samuel Eto’o en quête d’un Plan Marshall ». Ulcéré par cette vague de contreperformances, Samuel Eto’o qui a juré de ‘’ redonner au football camerounais toute sa grandeur ‘’, a convoqué d’urgence une réunion de crise qui s’est tenue hier jeudi 30 mars à Yaoundé. Au cours de cette concertation de crise, « il a été question de faire une évaluation du parcours des différentes sélections nationales dans le but de voir le chemin parcouru, pour certaines sélections, le chemin qui reste à parcourir, ce qui n’a pas marché, comment on peut mieux faire »

Aujourd’hui, La saignée continue. On connait déjà la dernière, c’est à dire la décision du tribunal Arbitral du Sport TAS qui réhabilite la LFPC ET Guibai Gatama. Un camouflet au Président Samuel Eto’o de la Fecafoot qui voit son autorité bafouée. Le site FootAzimut pointe du doigt la CAF et La FIFA « C’est un secret de polichinelle que de dire que la CAF et la FIFA n’ont pas vu d’un bon oeil l’arrivée du très indépendant Samuel Eto’o a la tête de la fecafoot. Et donc la réaction de la CAF qui évoque déjà un “comportement inapproprié” de Samuel Eto’o accusé de manipulation de matchs par certains acteurs du foot local, n’est pas une surprise en réalité. Ce qui est surprenant c’est de voir la fecafoot surprise et continuer autant, depuis plus d’une année, de donner le bâton pour se faire battre ! Car comme nous le disions plus haut, en créant un climat de conflit permanent avec ses administrés, la Fecafoot elle-même se met en difficulté et elle attire les mauvais regards des instances supérieures du football »

La LFPC a pris la balle au bond, pour se donner une consistance perdue. En organisant une conférence de presse à Douala pour expliquer au publics des supporters les enjeux de la décision du TAS. C’était sans compter avec la détermination des pouvoirs publics. L’ordre est venu d’en haut et la police a sauté sur Krystal Palace ou étaient réunis les journalistes et les présidents de club : liberez la salle et quittez les lieux. Le quotidien Le Messager revient sur le sujet pour dire que « La Police saute sur des présidents de clubs ». Ils voulaient tenir une conférence de presse, hier jeudi 17 août 2023 à Krystal Palace Akwa-Douala.

Dans la salle, on a entendu des éclats de voix à l’endroit des forces de l’ordre « on sait qui vous a envoyé » Malgré les interventions des organisateurs de la conférence de presse rien n’y fit. Seulement, l’idée d’une assemblée extraordinaire prend de plus en plus corps. Le Messager s’interroge « Samuel Eto’o poussé vers la sortie ? ». Au motif d’exiger entre autres un audit indépendant pour voir clair sur la gestion de l’enveloppe de sponsoring octroyée par la société MTN, les présidents de clubs multiplient des stratagèmes pour renverser le patron de l’instance.