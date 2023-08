CAMEROUN :: LA FONDATION WAKECO DISTRIBUE PLUS DE 100 MILLIONS EN BOURSES ET KITS SCOLAIRES A 1000 JEUNES DU NDE :: CAMEROON

C’était au cours de La fin des activités de « Ndé vacances utiles et du Festi-foot sport vacances Paul Biya » Cette cérémonie qui était présidée par Ministre de la Jeunesse et de l’éducation Civique était marquée par la distribution des Kits scolaires, primes de stage et bourses à plus de 1000 jeunes, la remise des prix et trophées aux équipes du tournoi départemental, et la remise des paquets minimum de rentrée à l’ensemble des Établissements de l’enseignement primaire et secondaire du Ndé. Une initiative de la reine-mère Célestine Ketcha Courtès en faveur de la jeunesse du Ndé.

Cette année encore, l’édition de NDE VACANCES UTILES n’a pas dérogé.

Il y avait au menu, un tournoi de football baptisé FESTI-FOOT SPORT PAUL BIYA, organisé au niveau départemental, l’octroi de près de 1000 stages de vacances aux jeunes, des ateliers de formation sur le leadership et le développement personnel. Plusieurs interventions ont meublé cette cérémonie de clôture.

Pour le ministre Célestine Ketcha Courtès, « il a été question pendant près de deux mois, de permettre aux jeunes du département du Ndé, de Cultiver le goût du travail bien fait, de cultiver l’amour, la paix, le vivre ensemble, en renforçant la tolérance, par le brassage des Communautés. Il s’agissait aussi de traduire en action l’appel à l’unité nationale du Chef de l’Etat par les rencontres sportives avec Festifoot »

Par ailleurs, les jeunes ont reçu des formations diverses avec entre autres des notions d’intégration nationale et de patriotisme, des notions de camaraderie, d’amitié et du vivre-ensemble chères au Président de la République.

A son tour le Ministre de la jeunesse a reconnu que la fondation table ouverte contribue activement au réarmement moral de la jeunesse en ses 4 composantes sur les 6 inscrites. Il a invité l'ensemble des élites à toujours soutenir cette initiative qui encourage l'excellence en impliquant la jeunesse dans des opérations de développement.