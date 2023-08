CAMEROUN :: Porté disparu, le fils de Roméo Dika retrouvé drogué :: CAMEROON

Roméo Dika est un artiste chanteur camerounais, mais exilé en Côte-d'Ivoire depuis quelques années, suite au harcèlement judiciaire dont il avait été victime, par le régime de Yaoundé qu'il avait pourtant fidèlement servi pendant une vingtaine d'années.

Mercredi dernier, Yvan Dika Ndoumbè son fils, 20 ans, a été signalé porté disparu, depuis Yaoundé. C'est un garçon qui n'a pas tous ses sens. Des recherches ont été engagées pour le retrouver.

C'est ce jeudi 17 août 2023, vers 15 heures, dans l'après-midi, que le jeune homme a été retenu retrouvé sous un arbre, complètement drogué par ses ravisseurs, à Nsimalen, un village situé à 30 kilomètres de la capitale politique du Cameroun. Violé ? Le pauvre a été conduit de toute urgence dans un hôpital de Yaoundé, où il est sous soins intensifs.

L'opinion publique est fortement choquée par la situation du jeune fils de l'artiste chanteur Roméo Dika. Après avoir démissionné du parti au pouvoir en 2020, suite au nom paiement de ses prestations de service pour la campagne présidentielle de Paul Biya, Roméo Dika a échappé à la mort, avant de se voir harceler par la police judiciaire et la justice, avec des convocations à la pelle. La persécution du chanteur avec viré à l'humiliation sur les médias d'État, avec à la manœuvre, le directeur général de la CRTV, Charles NDONGO, et Grégoire OWONA le secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) le parti au pouvoir.

Et afin de préserver sa vie, Roméo Dika a pris la route de l'exil en 2021, et vit désormais à Abidjan en Côte-d'Ivoire, pays où il est né, a un frère et une sœur, en compagnie de son épouse.

Quid de son fils resté au pays, déséquilibré mental en plus ? Dépression due à l'absence de son père ou troubles mentaux naturels ?