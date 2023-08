CAMEROUN :: Après l'usine de fabrication de pneus, Antoine Ndzengue (Neptune) créé une microfinance :: CAMEROON

Jouissant d'une glorieuse réputation dans le monde des marketeurs, le promoteur de Neptune Holding Company, Antoine NDZENGUE est dans une dynamique de diversification de ses activités. Son ambition d'expansion l'a conduit dans le secteur de la finance. Plus exactement, l'homme d'affaires a créé une microfinance : L'Agence Bancaire



Pour le Commerce ( ABC Finances ). La structure bancaire est dotée d'un capital de 5 milliards de FCFA, et est placée sous la direction ( générale) de Michel ONOMO.

Il y a sensiblement cinq mois, plus exactement le 23 avril dernier, Antoine NDZENGUE annonçait la création de la Cameroon Tyre Factory (CTF), une unité de fabrication de pneus, d’évaluation des procédés industriels, de conception et réalisation de toutes les industries transformatrices, de formation en procédés industriels, d’import-export, de représentation commerciale, et du commerce général.

Le promoteur de Neptune Holding Company fait à nouveau parler de lui, avec la création d’une microfinance : ABC Finances. Il s'agit d'une société anonyme avec conseil d’administration. Et sans déroger à la règle, tout comme la Cameroon Tyre Factory, l'établissement de crédit aura son siège à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Les procédures relatives au volet opérationnel de la microfinance restent toutefois soumises à l'arbitrage des autorités réglementaires habilitées.

Des informations obtenues par Camer.be donnent connaissance que Michel ONOMO est le directeur général d’ABC Finances, tandis qu'Alexis ESSOMBA EWODO et MAIGA FATOUMATA épse SIDIBÉ ont été nommés administrateurs. Antoine NDZENGUE coiffe la hiérarchie d'ABC Finances, en occupant le poste de PDG.

Acte constitutif d'ABC Finances



La connaissance de l'acte constitutif d'ABC Finances renseigne que l'établissement de crédit a pour caractéristiques, la collecte de l’épargne, l’octroi des crédits et la fourniture des services financiers spécifiques complémentaires à l’effort d’épargne et de crédit à la population et aux opérateurs évoluant en marge du circuit bancaire classique. Il s'agit sur ce dernier versant, de l’accès au crédit financement ou au cofinancement de l’investissement. La nouvelle microfinance aura également pour missions, la propriété et l’exploitation de ce type de fonds de commerce et de ce type d’établissement, la participation directe ou indirecte de la société à toute entreprise ou société créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout autre connexe, par voies de création de sociétés nouvelles, d’apports, de fusion, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux.

Doté d'un capital de 5 milliards francs CFA, l'ABC Finances rentre dans un secteur diversifié, très dynamique et dominé par plusieurs devanciers qui ont déjà l'avantage d'être connus. Ce qui n'affecte cependant pas la détermination d'Antoine NDZENGUE à se hisser parmi les meilleures microfinances du pays.

Selon des statistiques qui remontent au 31 décembre 2021, le Cameroun compte 402 établissements de microfinance. Ces derniers fonctionnent en réseau ou de manière indépendante. Pour ce qui est spécifiquement de la région du Littoral où l’Agence Bancaire pour le Commerce a choisi d'établir son siège social, une soixantaine d'établissements de crédit du même type exercent déjà leurs activités, à en croire la liste des microfinances agréées, et publiées le 2 juin 2022 par le ministère camerounais des Finances. Beaucoup d'analystes prédisent déjà un avenir radieux et glorieux à l'ABC Finances dans l'univers de la microfinance.