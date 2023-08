CAMEROUN :: Appel à la Destitution de Samuel Eto'o Fils de la Présidence de la Fecafoot :: CAMEROON

Une décision retentissante secoue actuellement le paysage footballistique camerounais, telle une onde de choc imprévue. Dans un document exclusif dont nous avons pu prendre connaissance, les Clubs de Football Professionnel du Cameroun expriment de manière catégorique leur demande de destitution de Samuel Eto'o Fils de la présidence de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot).

Cette demande inhabituelle a été formulée par un groupe de dix présidents de clubs de football professionnel, qui se sont réunis le 17 août 2023 à Douala pour apposer leur signature sur ce communiqué sans précédent. Dans ce texte, les signataires appellent instamment à la convocation d'une session extraordinaire de l'assemblée générale de la Fecafoot. L'objectif clair et net de cette session serait de constater la vacance du poste de président au sein de l'instance dirigeante du football camerounais.

Au-delà de cette exigence formelle, le communiqué contient également une série de revendications et de mises en garde. Les clubs menacent notamment de boycotter les championnats professionnels de la saison 2023/2024, sauf si la gestion en est confiée à la Ligue de Football Professionnel du Cameroun (LFPC).

Les motivations profondes de cette requête sans précédent sont encore à éclaircir, mais elles semblent refléter une inquiétude croissante au sein des clubs professionnels quant à la direction actuelle du football national. Samuel Eto'o Fils, icône du football camerounais et ancien joueur de renom, avait pris les rênes de la Fecafoot avec des promesses de renouveau et de développement. Cependant, les tensions et les dissensions qui semblent émerger aujourd'hui remettent en question cette vision.

La situation reste évolutive et l'avenir du football camerounais se trouve à un tournant décisif. Les prochaines semaines pourraient apporter des éclaircissements sur les motivations exactes derrière cette demande de destitution et sur les mesures qui seront prises pour résoudre cette crise potentielle au sein de la Fecafoot.

Une chose est sûre, l'écho de cette demande retentissante se fera sentir bien au-delà des frontières du Cameroun, affectant potentiellement l'ensemble du paysage footballistique africain.