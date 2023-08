CAMEROUN :: Gennaio Dauphin Djamen : l’âme bien née :: CAMEROON

Le coordonnateur de Vacances informatiques peut se réjouir de la lumineuse ascension que les députés Jean Claude Feutheu et Jacqueline Rêve Tchagna ont donné à ce projet.

Au départ de Vacances informatiques, il a fallu l’audace du jeune Gennaio Djamen. Le jeune loup aux dents longues le dit avec ses propres mots : « je sentais le besoin s’exprimer ». Il déclare que dans un monde qui se digitalise à la vitesse de l’éclair, il fallait mettre des enfants de l’arrière-pays au même niveau des connaissances informatiques avec ceux des grandes villes.

A tout seigneur tout honneur, il retourne le mérite aux députés du Ndé, les honorables Jean Claude Feutheu et Jacqueline Rêve Tchagna. « Quand je suis allé les voir avec l’idée, ils l’ont rendue en projet. Je ne m’étais jamais attendu que ça prenne autant d’ampleur», explique-t-il. Il ajoute être impressionné par le leadership de ces élues dont dit-il le cœur bat pour les autres.

Face à cette aventure qui creuse son sillon et s’annonce encore plus belle dans les années à venir, Gennaio Djamen s’incline devant la sagesse du ministre Jean Claude Mbwentchou qui selon nombre de forces vives, est l’une des artisans du projet. « Il est toujours disponible, toujours prompt à organiser, à orienter à canaliser nos énergies et mettre de l’ordre. Il est plus qu’un père pour moi et pour l’équipe que je dirige ».

Le « coordo » comme il est communément appelé, pense déjà au rayonnement national de Vacances informatiques qui après quatre éditions ont rapidement imprimé ses marque au niveau local. Il se réjoui d’avoir de ses soins formé plusieurs jeunes aux modules informatiques.

Gennaio est une tête bien pleine. De 2011 à 2014 Licence I, 2 et 3 obtenues à la Faculté des Sciences économiques et de gestion à l’Université de Ngaoundéré. De 2006 en 2010, il obtient tout à tour le Bepc, le Probatoire et le Baccalauréat A4 au Lycée de Ngaoundéré-Mardock. En termes d’expériences professionnelles, de 2020 à nos jours ; il est Pdg de l’Etablissement Leader Services (Els) qui opère aussi bien au niveau national qu’international. Il a été brand manager des produits Sabc dans la région du Nord de 2012 en 2014, dont la tâche consistait en l’étude de marché et prospection des clients. Il est responsable de la gestion des stocks informatisés dans l’entreprise Leader informatique basée à Yaoundé entre 2010 et 2012. Il est chargé notamment de commander et de contrôler les stocks des produits sur l’ère du numérique. Il a participé au séminaire sur l’implantation des bouquets Canal plus sur le territoire camerounais à l’ère du numérique organisé par Canal Plus ; ainsi qu’à l’initiation à l’informatique sur tous les ateliers y afférente organisé par l’entreprise Leader informatique à Yaoundé en 2007.