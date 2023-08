CAMEROUN :: Comité Sages Gicam:"Emmanuel DE TAILLY a manqué de respect au comité des sages et à tous les membres :: CAMEROON

C'est l'avis de plusieurs membres du comité des sages du groupement interpatronal du Cameroun (GICAM) réfractaires au projet de fusion GICAM -ECAM.

Dans une tribune parue le jeudi 27 juillet 2023 dans le quotidien Mutations, l'ancien directeur général de la société anonyme des brasseries du Cameroun devenue Boissons du Cameroun a donné sa position sur la question de la fusion GICAM -ECAM qui a secoué les dernières semaines de la vie du Gicam.

Une sortie que "l'autre Camp"juge malheureuse car pour ces derniers, Emmanuel De Tailly s’est offert le luxe de braquer et de manquer de respect à la fois aux communautés d’entreprise et diplomatique françaises du Cameroun, au Comité des Sages et aux membres du Gicam.

Pour les membres de cette faction du Principal regroupement patronal du Cameroun, en faisant cette sortie,Emmanuel De Tailly aurait fait fis de ce que son successeur à la tête de la SABC ne s’était pas impliqué dans le débat sur la fusion Gicam – Ecam Tout comme ses pairs chefs d’entreprise français basés au Cameroun, et parmi eux ceux qui sont conseillers français du commerce extérieur comme il l’a été. Tous ont estimé qu’il s’agit d’un débat camerounais dans lequel les multinationales étaient parfois indexées .

C'est pour cette raison qu'ils considèrent qu'Emmanuel De Tailly a manqué de respect au Comité des Sages. ''D’où vient-il qu’il s’offusque de n’avoir pas été invité à la réunion du 25 mai dernier du Comité des sages ? Il sait très bien que de la même manière qu’un membre du Gicam ne peut pas résider à l’extérieur du Cameroun, un membre du Comité des Sages ne le peut. Tout comme on ne peut pas quitter le Gicam en conflit, créer une structure concurrente et prétendre être membre du Comité sous prétexte que l’on a été Vice-Président du Gicam. Ça au moins Protais Ayangma l’avait bien compris, depuis 2008, il ne s’est jamais réclamé de la qualité de membre du Comité des Sages. Seul Célestin Tawamba a cru devoir le revendiquer pour son Ayangma…. le 11 juillet dernier en pleine assemblée générale extraordinaire'' s'indigne l'un d'eux.

L'autre sentiment de cette faction est que :"Emmanuel De Tailly a manqué de respect aux membres du Gicam. Après avoir embarqué le Président du Gicam dans une opération foireuse (recherche de rétrocommission) auprès de l’ex-Directeur Général des Impôts, Modeste Mopa, qui a mis à mal les relations entre leur organisation et l’incontournable DGI. De Tailly réapparaît pour mettre le feu dans la bataille qui fait rage entre des membres du Gicam et ses dirigeants.

Depuis quand un chef d’entreprise étranger se permet-il ce type d’intrusions, et tout en vivant à l’étranger ? Ce même De Tailly se présentait dans un passé récent comme le mentor d’Emmanuel Wafo. Le voilà accroché à la culotte de Tawamba pour des raisons que nous allons mettre sur la place publique dans les prochains jours".