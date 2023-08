CAMEROUN :: Nouvelle suspension d'activités pour Touristique Express après un accident mortel :: CAMEROON

La société camerounaise de transport routier, Touristique Express, encore sur le grill. L'entreprise de transport interurbain vient encore d'être suspendue par le ministre des Transports, Jean Ernest Ngallè Bibehè, suite à l'accident de circulation dont elle s'est rendue coupable la semaine dernière.

Le communiqué sur la suspension des activités de Touristique Express est intervenu ce 16 août 2023. L'hécatombe a, elle laissé neuf vies humaines sur le carreau, et fait 42 blessés, à la falaise du Mbé dans l'Adamaoua.

Autre sanction du ministre des Transports, celle qui suspend pour un an, le permis de conduire d’un conducteur de la société de transport dénommée Avenir de la Kadey, impliqué dans un grave accident de circulation ayant causé sept morts et 27 blessés, dans l'Est du pays.

Signalons qu'il s'agit de la seconde suspension de Touristique Express, en l'espace de trois mois seulement. En effet, le 9 mai dernier, un bus de ladite société de transport, et effectuant le trajet Garoua-Boulaï- Meïganga, avait fait un accident qui avait causé la mort de 15 personnes, ainsi que plusieurs blessés.

Le ministre des Transports avait infligé un mois de suspension à la compagnie avant son rétropédalage, face à la clameur populaire qui jugeait Touristique Express incontournable pour relier le Sud au Nord du pays. Aussi quatre jours plus tard, Jean Ernest Ngallè Bibehè était-il revenu sur sa décision.

Lisez l'intégralité du communiqué du ministre des Transports.