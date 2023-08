CAMEROUN :: GUY ROGER MINSI : L'INDUSTRIALISATION SE LEVE DEJA DANS LA REGION DE L’EST :: CAMEROON

Le directeur général de la société Covagro, parle de la 3e édition du festival du Mvol (10 au 12 août dernier à Yaoundé), et surtout des ressources mobilisées pour la production du savon Cova, sponsor officiel dudit festival.

Pourquoi avez-vous choisi d’accompagner le festival du Mbol ?

Nous avons choisi d'être sponsor du festival du Mbol parce que nous partageons les mêmes valeurs qu'ils prônent. Ce sont des richesses nationales, la richesse culturelle et plus particulièrement l'art culinaire de la région de l'Est. Covagro est une coopérative basée dans la région de l'Est et nous savons que Covagro est le tout premier savon produit dans la région, avec ses matières premières, l'huile de palme sortie des palmeraies des habitants de l'Est. C'est tout cet ensemble qui nous a poussés d'accompagner le festival du Mbol.

Comment vous réussissez dans une niche qui n’est pas une tradition dans la région dite du soleil levant ?

C'est vrai que dans la région de l'Est l’on parle beaucoup plus du bois et des minerais. Les Camerounais doivent comprendre que c’est aussi une région dont le climat est favorable à l'agriculture de manière globale et à la culture du palmier à huile en particulier. La région de l'Est c'est l'un des greniers du Cameroun. Donc, nous avons préféré nous lancer dans l'agriculture. A l’aune de la vision du chef de l’Etat sur l’agriculture de seconde génération, nous sommes fiers de l’implémenter. Nous intégrons la transformation et fort de notre expérience, nous avons commencé notre industrialisation en 2019, avec l'ouverture de notre huilerie moderne. Maintenant, nous avons une savonnerie et nous pensons que nous allons la développer en mettant sur pied une raffinerie dans les années à venir.

Le Cameroun compte plusieurs entreprises productrices de savon. Comment vous travailler pour avoir votre part du marché ?

Il faut dire que c'est un domaine d'activité assez concurrentiel. Nous le savons tous. Mais nous travaillons pour nous insérer. Déjà, ce que nous faisons, nous travaillons sur trois principaux atouts. Le premier atout, notre savon est le moins chère au vu du prix et son grammage; deuxième atout, il dure longtemps et troisième atout, il mousse tellement. Et à ça, on peut ajouter que notre entreprise est la première savonnerie de la région de l'Est et les matières premières utilisées pour la fabrication du savon à savoir : l'huile de palme et l'huile de palmiste sont issues des palmeraies des populations de la région de l'Est. Ce sont quelques atouts qui montrent que l'industrialisation se lève déjà dans la région de l’Est. On a plus besoin d'aller à Douala ou à Yaoundé pour avoir du savon. À Bertoua, à Abong-Mbang, nous produisons notre savon et il y a aussi l'industrialisation qui démarre.

D’où vous provient la ressource humaine ?

Nous employons les Camerounais de tout bord. Nous avons les employés de la région de l'Est bien évidemment, mais également de l'Ouest, du Littoral, du Centre et bien d'autres. C'est une entreprise d'abord camerounaise. Certes elle est basée dans la région de l'Est, on recrute les enfants de la région de l'Est, mais nous employons aussi tous les autres Camerounais. Nous prêchons par la compétence. Quand tu as la compétence, tu es recruté.