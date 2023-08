Rétrocession de Bakassi au Cameroun : Paul Biya le sage, Maurice Kamto le technocrate. :: CAMEROON

Ce sont deux personnalités ont joué des rôles majeurs dans le processus de rétrocession de la presqu’ile de Bakassi par le Nigeria au Cameroun.

Apres des années de procédure, la Cour Pénale de Justice CPJ avait tranché : en faveur du Cameroun. C’était le jeudi, 14 août 2008, la salle des banquets du gouverneur de l’Etat de Cross River accueille la cérémonie solennelle de signature du document consacrant le retrait nigérian et la rétrocession totale de la presqu’île de Bakassi. Une victoire qui a fait rayonner le Cameroun sur le plan international.

Quinze après, au Cameroun on se souvient de cette victoire retentissante qui a consacré l’efficacité de la diplomatie Camerounaise. A la manœuvre, un homme ; Paul Biya, président de la République et chef de l’Etat. C’est à juste titre que Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics paraissant à Yaoundé la capitale politique revient sur cet « Hommage à Paul Biya ». Pour le journal, La commémoration du 15è anniversaire du transfert d’autorité sur la presqu’île le 14 août dernier et l’attribution du Grand Prix du sage africain au chef de l’Etat résonne comme la reconnaissance d’un acte de sagesse qui restera dans l’histoire… InfoMatin, un autre quotidien de Yaoundé n’en dira pas plus dans le titre qui barre sa une : «Paul Biya, le sage, tout simplement ».

Un autre acteur et pas des moindres qui faisait partie du collège des avocats Camerounais qui ont défendu la « Camerounité » de Bakassi est Maurice Kamto , ancien ministre et actuel président du MRC, parti de l’opposition au régime de Paul Biya. Ce qui lui a valu qu’il soit Considéré par certaines pontes du régime de Yaoundé et membres du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé comme acteur secondaire de la Bataille juridico-politique qui a opposé le Cameroun au Nigeria. Le président du MRC a balayé du revers de la main ces allégations.

Invité de la télévision Vox Africa en Mai 2022, Maurice Kamto va préciser Bien plus, « J’étais en charge techniquement du dossier, j’ai conduit toutes les sous commissions » c’est à cause du rôle déterminant qu’il jouait à cette époque dans cette affaire qu’il a été invité par Paul Biya à entrer dans le gouvernement. Et pour cause, le ministre avait comme représentant son ministre de la justice. C’est donc probablement pour lui donner un titre face à son interlocuteur Nigérian qu’il a été nommé ministre délégué auprès du ministre de la justice par Paul Biya.

Toute chose qui a inspiré le quotidien Le Messager qui parle de ce transfert d’autorité de Bakassi et « Le rôle des acteurs : le cas de Maurice Kamto ». Le 14 août 2008, le Cameroun retrouvait définitivement tous ses droits sur la péninsule de Bakassi. C’était après un long feuilleton judiciaire et diplomatique avec le voisin nigérian. Comment l’ex-ministre délégué à la Justice est introduit dans ce long feuilleton judiciaire et diplomatique, en tant qu’expert sollicité par l’Etat du Cameroun.



Il aura été l’un des principaux acteurs de cette rétrocession. Et pour cause « c’est lui qui avait ratifié l’accord final pour le compte du Cameroun.