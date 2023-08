CAMEROUN :: Déploiement contre la fraude électorale: L’Académie du Mrc forme des militants à Bayangam :: CAMEROON

L’initiative portée par Viviane Dayo a permis aux personnes mobilisées d’apprendre sur l’architecture organisationnelle, fonctionnelle et idéologique du parti dirigé par le Pr Maurice Kamto.

René Simo, secrétaire de la Fédération communale du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun(Mrc) de Bayangam, envisage l’avenir politique de sa formation politique avec plus de sérénité.

Pour lui, les militants et militantes sont dotés d’outils nécessaires à convaincre les électeurs lors des consultations électorales à venir et à contrer la machine de fraude que pourrait activité leurs adversaires. Il salue l’initiative portée par Viviane Dayo, membre de l’académie du Mrc et secrétaire de la Fédération départementale de ce parti en Suisse. En séjour au courant ce mois d’aout 2023, cette militante du Mrc a mis son sujet à contribution pour booster les inscriptions des populations sur les listes électorales et favoriser l’éducation politique des partisans du Pr Maurice Kamto.

Après avoir travaillé sur le terrain des inscriptions sur les listes électorales à travers une caravane constituée de nombreux militants venus du Littoral, elle s’est déployée sur le terrain de la formation militante le dimanche 06 aout dernier à Bayangam. Etaient présents à cette rencontre, M. Siaka, secrétaire nationale chargé de l’Organisation, de la mobilisation et de formation, Me André Marie Tassa, secrétaire du bureau de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest et Roger Dafem, secrétaire délégué à l’Inspection et l’évaluation au sein du bureau régional du Mrc à l’Ouest.

Intervenant, elle a expliqué aux militants la signification des couleurs et symboles qui constituent l’identité visuelle du Mrc. Pour elle, cet agencement exprime simplement la vision du Mrc qui promet aux Camerounais « le souffle de l’espoir » à travers une politique faite « autrement ». Une démarcation idéologique aussi enseignée par Wappi Kamche Cellin, rapporteur de l’Academie du Mrc. Ce jeune cadre de la formation politique basée à Odza-Yaoundé souligne que les cinq piliers soutiennent, entre autres, la modernisation des institutions politiques et de l’économie nationale, dans un futur proche. La question de l’industrialisation, celle de la gestion des ressources énergiques et de la réforme du système éducatif et de la réorientation de l’encadrement professionnel et culturel des jeunes ont été évoquées. C’est ainsi que Wappi Kamche Cellin plaide pour la mise sur pied d’une langue nationale camerounaise dans le sens de favoriser une véritable cohésion sociale. Un point de vue approfondi par Dr Siméon Kuissu, secrétaire adjoint du Bureau de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest et membre de l’académie de ce parti. Ce médecin a revisité les figures inspirantes du panafricanisme et du nationalisme camerounais. Il rappelle que Ruben Um Nyobé, Dr Félix Roland Moumié, Abel Kingué, Ossendé Afana et Erneste Ouandié ont contribué, à travers de lourds sacrifices ayant parfois entrainé la perte de leur vie, à la libération du peuple camerounais du joug de l’oppression intérieure et extérieure. Aujourd’hui, cet orateur estime que le Mrc piloté par le Pr Maurice Kamto, doit poursuivre et achever ce combat pour « une réelle libération du peuple camerounais ».