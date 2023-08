MONDE ENTIER :: 2ÈME JOURNÉE LIGA : ATLETICO MADRID SE REND DANS LE FIEF DU REAL BETIS SEVILLE :: WORLD

Ce sera une très belle affiche en LIGA lors de la 2ème journée du championnat opposant deux clubs qui ont des arguments à faire valoir cette saison. Les fans et les amoureux du football espagnol seront encore au rendez-vous avec l’accompagnement du leader des Paris sportifs qui met les petits plats dans les grands pour donner le sourire aux meilleurs à travers Supergooal !

La rencontre REAL BETIS SEVILLE – ATLETICO MADRID est la clé de voûte pour passer un week-end exceptionnel. Un match qui oppose deux clubs qui ont bien commencé leur saison et donc le but est de rester dans cette belle dynamique. Les supporters de chaque club seront encore au centre des intérêts pour apporter à leur club le soutien adéquat afin d’obtenir le bon résultat.

L’ATLETICO MADRID avec sa cote de 2.03 a les faveurs des pronostics pour faire la différence dans cette rencontre en venant à bout de son adversaire et continuer d’engranger des points pour ne pas rester loin des meilleurs. Les hommes de DIEGO SIMONE qui auront une belle opportunité de montrer un autre visage face un adversaire qui a de la valeur et utilisera ses principaux atouts pour aller chercher une victoire importante face un concurrent de poids et ainsi garder ses ambitions pour cette saison.

En face et à domicile on retrouvera le REAL BETIS SEVILLE avec sa cote de 3.57 essayera de réitérer son bon match de la première journée qui lui a permis de lancer sa saison de la meilleure des manières. Pour cette 2ème journée, le REAL BETIS SEVILLE devra faire tout pour donner de la réplique à son vis-à-vis en déjouant les pronostics afin de marquer un premier coup dans ce championnat et se mettre à la hauteur de ses ambitions et objectifs. Il faudra s’attendre à une rencontre serrée, âpre, intense et surtout spectaculaire pour un résultat satisfaisant.

C’est une énième confrontation entre les deux clubs avec un net avantage pour le club visiteur qui a toujours pris le dessus sur son adversaire. Mais cette saison sportive ne ressemblera pas aux autres saisons.

