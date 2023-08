CAMEROUN :: Ranking : L'université de Yaoundé I encore 1ère d'Afrique francophone subsaharienne :: CAMEROON

Sous le magistère du Prof. Maurice Aurélien SOSSO, Recteur de ladite institution académique, l'Université de Yaoundé I a finalement ( définitivement) fait son lit dans les classements des meilleures universités d'Afrique et du monde.

Depuis 2014, cette université dirigée avec maestria par ce Professeur Agrégé de Chirurgie, ne cesse de gravir les marchés de l'excellence.

Un qui nous en apprend davantage, c'est le " US NEWS & WORKD REPORT", dans son classement 2023, des 100 meilleures universités d'Afrique. Selon ce classement rendu public par lesuniversités.com, l'Université de Yaoundé I occupe la 31 ème position du continent, aux côtés de l'Université Mohammed V de Rabat ( Maroc ). Le classement est toutefois dominé par l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ces deux pays s'emparent du classement des 10 premières meilleures universités du continent. Depuis 2014, et juste deux ans après la nomination du Prof. Maurice Aurélien SOSSO comme Recteur de l'Université de Yaoundé I, " la mère des universités camerounaises" a toujours occupé des positions glorieuses dans divers rankings.

Critères de classement

Il faut dire que le classement US NEWS & WORLD REPORT des meilleures universités mondiales prend en considération des critères tels que la performance de recherche universitaire et la réputation mondiale et universitaire. Sur un total de 1750 établissements d'enseignement supérieur dans le monde, l'Afrique a placé 66 universités.

Il est évident qu'en prenant la présidence de l'Université de Yaoundé I le 29 juin 2012, par un décret du Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, le Prof. Maurice Aurélien SOSSO est resté fidèle et engagé à son credo : faire de l'Université de Yaoundé I, une référence continentale et mondiale. Et les fruits tiennent la promesse des fleurs. L'Université de Yaoundé I, imperturbable, et au milieu des hurlements des loups, poursuit sa marche glorieuse et inexorable vers les cimes de l'excellence, sous la gouvernance moderne et avisée de son Recteur, le Prof. Maurice Aurélien SOSSO, un monument de la maîtrise des us et coutumes académiques.

Certains, plus crus, diraient que les chiens aboient, la caravane passe.