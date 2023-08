CAMEROUN :: Santé : La Fondation NAL offre une couveuse néonatale solaire à l'hôpital de Nkongsamba :: CAMEROON

Quelques mois après le drame survenu à l'hôpital régional de Nkongsamba, la Fondation Nal fait don d'une nouvelle couveuse néonatale solaire et interactive made in Cameroon. C'est non seulement un élan de solidarité suite au dernier drame survenu dans cet hôpital mais également un soutien envers l'entrepreneuriat local.

La remise de ce nouvel équipement s'est déroulée ce samedi 12 juillet en présence du directeur de l'hôpital, Dr MANGALA NKWELE FULBERT, et du sous-préfet de l'arrondissement de Nkongsamba 2e, M. YUFENDI HAMID. Le président de la Fondation NAL, Alphonse Nafack, a tenu à marquer le soutien de son organisation au personnel médical dans leur mission au service des populations. Après les rénovations apportées par l'État au service pédiatrique à la suite du drame, cette action privée de la Fondation NAL s'inscrit dans une logique de complémentarité avec les investissements publics. Elle contribue à renforcer durablement les capacités de prise en charge des nourrissons au niveau local.

La couveuse offerte est un modèle solaire interactif de la marque MAWOU'O, conçu localement par l'Agence Universitaire pour l'Innovation (AUI). Pour détailler les caractéristiques techniques, Serge Armel Njidjou, manager de l'AUI, y a fait le déplacement. Il s'agit d'un équipement entièrement autonome grâce à l'énergie solaire et doté de fonctionnalités de pointe pour le suivi des nouveau-nés. Notons que cette couveuse est actuellement commercialisée dans plusieurs pays africains dont le Mali.

Ce don arrive à un moment essentiel où l'hôpital veut éviter tout autre incident technique. Il a été très apprécié par le personnel hospitalier, soulagé de disposer désormais de conditions optimales pour son travail au quotidien. La Fondation Nal est une organisation à but non lucratif qui a pour missions d’œuvrer pour l’éducation, la formation et l’accompagnement des jeunes Camerounais.

Avec ses actions sur le terrain, la Fondation NAL démontre sa volonté de soutenir la promotion du « Made in Cameroon », en apportant des solutions innovantes et adaptées issues de conceptions locales. Un bel exemple d'entrepreneuriat au service des communautés.