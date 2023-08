CAMEROUN :: Finexs Voyages célèbre son vingtième anniversaire pour prendre un nouveau départ :: CAMEROON

Vingt ans au service du transport interurbain. L’occasion était donnée, Finexs Voyages s’est ouvert au grand public. Pendant deux mois l’Entreprise a organisé des action citoyennes ben faveur de ses clients et partenaires. Avec au finish une tombola qui a fait d’un de ses client le gagnant d’une magnifique Berline noire.

C’est l’histoire de ce conducteur clandestin de la route St Michel - Ndokotti à Douala au Cameroun qui a pensé le transport interurbain pour créer une Entreprise : Finexs Voyages. Une minute de silence a été observée en la mémoire de ce pionnier Edmond Pierre Felix Etoundi. Et des applaudissements pour le célébrer. La salle des fêtes de l’hôtel Akwa palace était parée aux couleurs de l’entreprise ; pour ses vingt ans. Et le décor planté. Depuis 20 années déjà, le transport interurbain a connu une rénovation avec l'arrivée de Finexs Voyages créée le 1er mai 2003. L’ADG Beatrice Etoundi l’a d’ailleurs confessé, à l’ouverture des festivités. Tout se fait dans la finesse, le confort, le standard, la sécurité et le protocole. C'est cet ensemble de mesures et de dispositions proches de la perfection qui ont valu une célébration en mode HBD à l'hôtel Akwa Palace de Douala.

Finexs Voyages tisse sa toile pour se hisser au sommet d’un secteur de transport fortement concurrentiel. Sans doute pour répondre à un vœu qui sonne comme une voix d’outre-tombe de Felix Etoundi « On doit s’imposer sur le marché » C’est chose faite. Il y avait un parterre d’invités parmi lesquelles l'inspecteur général des services du gouverneur du Littoral, le délégué régional de la Police entre autres, plusieurs temps forts sont observés. Remise des prix aux meilleurs partenaires venus très nombreux. Mais aussi Pour l'ensemble des collaborateurs pour l’exemplarité, certains ont reçu des distinctions. Il y avait la Tombola qui a rapproché l’entreprise de ses clients en faisant 10 heureux gagnants parmi lesquels une Berline Noire. On a aussi exposé le know how de l’entreprise sur les regles de bonne conduite, la sensibilisation sur le code de la route, de veille sécuritaire et même de secourisme.

Au finish et pour reprendre le Directeur général de Finexs Voyages, un regard rétrospectif a été fait pendant les festivités marquants les vingt ans, un defi rester à relever : se maintenir au sommet. Sur le sujet, l’artiste Musicien de renom Talla André Marie leur a exhorté "Toutes les sociétés ne tiennent pas 20 ans. Tenez bon Finexs Voyages"