CAMEROUN :: Paul Biya magnifié, Samuel Eto’o Fils rabaissé :: CAMEROON

Paul Biya, président du Cameroun à la tête de l’Etat depuis plus de 40 ans a reçu le prix de grand sage Africain au cours d’une manifestation faste et solennelle qui a eu lieu à Yaoundé, la capitale du Cameroun.

Cependant que le Tribunal arbitral du Sport TAS à débouté Samuel Eto’o Fils, président de la Fédération Camerounaise de Football FECAFOOT des décisions prises au cours de l’assemblée générale du 27 Aout 2022.

On a revisité la victoire de la rétrocession de la presqu’ile de Bakassi au Cameroun 15 ans plus tard. Une victoire historique qui a fait de « Paul Biya distingué Grand prix du sage africain ». C’était au cours de la célébration du 15e anniversaire de la rétrocession de Bakassi au Cameroun couplée à la 3e édition des Awards de l’Avenir le 14 août 2023 à Yaoundé ... Cette information est donnée de facon groupée par le quotidien Le Messager le journal -Le Drapeau et le quotidien à capitaux publics -Cameroon Tribune

Sur les Recommandations du Grand Dialogue National, le « Coup d’accélérateur attendu ». 12 résolutions ont été adoptées à Buea, le 11 août dernier, à l’issue de la cinquième session du Comité de suivi, présidée par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute. Entre autres, intensifier l’implémentation des mesures de relance économique… Écrit Cameroon Tribune. Perspectives d’Afrique parle d’Appel au dépôt des armes par les séparatistes anglophones : « Nouvelle offre de paix de Joseph Dion Ngute ». Le Premier ministre appelle les combattants séparatistes à suivre le bon exemple et à lâcher des armes. C’était le 11 août 2023 à Buea en marge de la 5ème session du Comité de suivi des Principales recommandations du Grand Dialogue National. (L’Unité

Le Messager quant à lui revient sur « Les parties prenantes saluent la relance économique dans le NoSo ». Lors du cinquième examen de la mise en œuvre des principales recommandations de cette grand’messe, les opérateurs économiques des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont salué le chemin parcouru dans la relance des unités administratives depuis sa tenue.

Au sujet du Sport et concernant l’assemblée générale de la Fecafoot du 27 Aout 2022 et suite aux recours introduites, la décision du TAS est tombée, comme un couperet.

Voici le contenu dans son intégralité.

Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement :

1- Se déclare compétent pour juger l’appel déposé le 21 novembre 2022 par M. Guibaï Gatama et consorts contre les résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale de la Fédération Camerounaise de Football du 27 août 2022.

2- Dit que l’appel déposé le 21 novembre 2022 par M Guibaï Gatama et consorts contre les résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale de la Fédération Camerounaise de Football du 27 août 2022 est recevable quant à la forme.

3- Dit que l’appel déposé le 21 novembre 2022 par M Guibaï Gatama et consorts contre les résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale de la Fédération Camerounaise de Football du 27 août 2022 est partiellement admis.

4- Déclare que les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale de la Fédération

Camerounaise de Football du 27 août 2022 sont nulles et de nul effet.

5- Déclare que, à défaut d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de la Fédération Camerounaise de Football sur cette question, les conditions pour que le Tribunal Arbitral du Sport puisse constater la vacance de la présidence ne sont, en l’état, pas réunies.

6- Dit que les frais d’arbitrage de la présente procédure, dont le montant sera communiqué aux parties par le Greffe du TAS par décision séparée, sont mis à la charge de M. Guibaï Gatama et consorts à hauteur de 20 % et de la Fédération Camerounaise de Football à hauteur de 80 %.

7- Dit que la Fédération Camerounaise de Football versera à M. Guibaï Gatama et consorts un montant de CHF 5’000 (cinq mille francs suisses) à titre de contribution à leurs frais encourus lors de la présente procédure.

8- Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des parties sont rejetées.

Fait à Lausanne, le 15 août 2023

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Au terme de cette décision, plusieurs préoccupations restent ; Qui va organiser le championnat de football ? La League professionnelle ou le conseil transitoire mise sur pied par la Fecafoot. La Panthere sportive du Nde qui a été réhabilitée jouera t elle en D1 ? Une assemblée générale extraordinaire de la Fecafoot aura-t-elle lieu ?

Ben BTANA avec Omecam