FRANCE :: La grande communauté Batchingou d'Europe était en effervescence ce week-end à Herblay près de Paris

A l'occasion de la visite du Roi des Batchingou en Europe, la grande communauté Batchingou d'Europe sous la conduite de son chef de famille Me Alexis NGOUNOU, organisait une cérémonie d'anoblissement de certains de ses membres et l'installation du nouveau bureau de la réunion générale.



Une arrivée du roi sous grande escorte et un public venu nombreux vivre la culture de l'ouest Cameroun permettra de lancer la soirée totalement traditionnelle.



Danse traditionnelle, repas traditionnel et plusieurs attractions seront au menu de cette belle soirée ensoleillée dans la ville d'Herblay en région parisienne.



Il faut signaler qu'un tel rassemblement des fils et filles Batchingou n'avait plus eu lieu il y'a de celà plus d'une décennie sur la place parisienne.



D'où la grande mobilisation des chefs de communautés et de toute la diaspora africaine et au-delà.



Et c'est très tard le soir que la grande famille Batchingou aura du mal à se séparer en espérant se revoir dans un avenir beaucoup plus proche.