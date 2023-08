CAMEROUN :: Embarquez avec votre équipement dans BIG BASS SPLASH sur Supergooal :: CAMEROON

Des hommes d'affaires ou de bureau, des entrepreneurs, des ouvriers pour ne citer que ceux-là trouvent tous leur compte chez Supergooal, en ce qui concerne le divertissement ! Parce que nous pouvons non seulement dresser le profil de tous nos joueurs, mais nous pouvons aussi assurer leur bien-être ! Autant le dire chez nous c'est le pari responsable et nul ne saurait le démentir.

Les Casinos et Promotions de SUPERGOOAL sont accessibles et les gains sont toujours un peu plus élevés !

La machine à sous Big Bass Splash consiste à charger votre équipement dans un méga-camion et à vous diriger vers le bord de l'eau pour larguer les amarres. Ce que cela signifie pour les joueurs, c'est une chance de revivre Big Bass Bonanza , avec des camions monstres, une nouvelle fonction d'assistance à la dispersion et un potentiel considérablement amélioré.

Dans Big Bass Splash il y a également eu quelques modifications visuelles pendant que nous y sommes. Les thalassophobes seront plus heureux de noter que l'action ne se déroule pas loin en mer mais plus près du rivage. Eh bien, vous pouvez voir le rivage dans la partie supérieure de l'écran, à une courte distance de pagaie, au moins. La grille de jeu reste sous l'eau et, comme auparavant, se compose de 5 rouleaux, 3 lignes et 10 lignes de paiement pour décrocher des gains de ligne réguliers.

Faites le bon choix en vous INSCRIVANT sur Supergooal.cm.

