FRANCE :: La dynamique Mme ESSOMBA(MAMA AFRICA) illumine Les Salons Hoche à Paris

C'est en faveur de la Nuit des Entrepreneurs, organisée samedi 12 août 2023 dans le prestigieux Salons Hoche non loin des Champs Elysées que Mme Essomba encore appelée affectueusement Mama Africa, a pris ses quartiers pour célébrer l'entrepreneuriat.



Depuis le marché de Sarcelles en région parisienne où elle exerce dans le commerce, l'idée lui est venue de réunir depuis bientôt 2 ans les entrepreneurs de toute la diaspora le temps de célébrer l'audace, le courage et l'endurance.



Et c'est fort de son talent de rassembleuse qu'elle a obtenu l'adhésion de la diaspora Canadienne, Américaine, Européenne pour ce grand moment de communion dans l'une des plus belles salles à Paris.Musicienne à ses heures perdues, et Jacky Kingue à ses côtés, elle a su mettre le show au bonheur de ses hôtes.



Une soirée bien colorée avec un menu exotique permettra aux invités venus du monde entier de passer une nuit agréable avec l'idée de refaire le voyage sereinement l'année prochaine pour la 3ème édition.

