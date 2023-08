CAMEROUN :: La nouvelle équipe de la commission de la CEMAC rencontre les acteurs du secteur privé à Douala :: CAMEROON

La nouvelle équipe de la Commission de la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) a tenu le 28 juillet dernier à Douala une rencontre avec le secteur privé. Ayant pris fonction le 02 juin 2023, ce gouvernement veut impulser une nouvelle dynamique tel que mentionné dans le communiqué publié.

Le Président de la Commission, le Vice-président et d'autres membres ont accueilli une cinquantaine de participants, dont des dirigeants d'entreprises de la zone CEMAC. C’est environ 40 dirigeants d'entreprises opérant dans la zone CEMAC, qui ont pris part à la réunion du 17 juillet 2023.

Les six pays membres de l'institution sous-régionale étaient présents à cette réunion de prise de contact et d'échanges avec les acteurs du secteur privé et le communiqué souligne que cette rencontre offre une opportunité de discuter des modalités d'organisation des échanges futurs entre la CEMAC et le patronat. : « La rencontre de prise de contact se présente comme une opportunité d'esquisser les modalités d'organisation des échanges futurs entre la CEMAC et le patronat » peut-on lire dans le communiqué. L'objectif de la rencontre de prise de contact est de favoriser la collaboration entre les participants, en encourageant l'échange d'idées et d'actions afin d'instaurer une nouvelle dynamique. L'accent est mis sur la prise en compte mutuelle des besoins et la recherche de solutions appropriées pour promouvoir le développement du secteur privé dans la zone CEMAC.

Ces échanges aboutiront à des recommandations pour améliorer le dispositif d'investissement. Elles permettront donc de définir les meilleures stratégies pouvant permettre aux flux d'investissement dans la sous-région Afrique centrale de connaitre une croissance considérable. De ces échanges, des recommandations visant l'amélioration du dispositif communautaire en matière d'investissement pourront voir le jour. Une plateforme de dialogue entre la Commission de la CEMAC et le secteur privé sera créée à cet effet.

A la fin, la création d'une plateforme permanente de dialogue sous forme d'un agenda de rencontres périodiques entre la Commission de la CEMAC et le secteur privé, pour adresser les questions majeures relatives à l'investissement dans l'espace CEMAC est le principal résultat attendu.

Désormais, toutes les parties sont dans l’attente de l’implémentation des décisions stratégiques prises…