CAMEROUN :: Les accidents paralysent les axes Douala-Bafoussam et Douala-Dschang :: CAMEROON

Une série d'accidents a gravement affecté la circulation sur les routes reliant Douala à Bafoussam et Douala à Dschang, provoquant des retards et des désagréments pour les voyageurs. Ces incidents tragiques ont eu lieu en différents points de ces trajets fréquentés, perturbant la journée de nombreux voyageurs et créant un engorgement routier considérable.

Le premier accident s'est produit non loin du péage de Mbanga, impliquant une collision entre deux véhicules. Cette collision violente a malheureusement entraîné la perte de vies humaines, avec au moins quatre personnes décédées. Les secours et les équipes d'intervention ont été mobilisés pour gérer la situation et assister les victimes.

Le deuxième incident, tout aussi grave, a eu lieu sur le tronçon Santchou-Dschang. Un camion accidenté a bloqué complètement la circulation dans cette zone, ajoutant à la complexité de la situation déjà difficile.

En conséquence, les véhicules en provenance de Douala et se dirigeant vers l'Ouest du pays ont été contraints à l'immobilisation sur plusieurs kilomètres à Mbanga et Santchou. Cette perturbation a également touché les agences de voyage locales à Douala, car de nombreux passagers qui se rendaient dans la région de l'Ouest ont été empêchés de voyager en raison de ces accidents.

L'équipe de secours et les autorités locales travaillent sans relâche pour rétablir la circulation et atténuer les conséquences de ces incidents malheureux. Les voyageurs sont encouragés à faire preuve de patience et à suivre les mises à jour sur l'évolution de la situation.