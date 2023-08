CAMEROUN :: Karl Toko-Ekambi : Nouvelle Aventure en Arabie Saoudite avec Abha Club :: CAMEROON

L'international camerounais Karl Toko-Ekambi, dont la carrière à l'Olympique Lyonnais semblait sur la sellette, s'apprête à rejoindre l'Arabie saoudite pour une nouvelle étape dans son parcours professionnel. Selon des informations provenant du journal français L'Équipe, le joueur aurait opté pour un contrat avec le club saoudien Abha, évoluant en première division.

Malgré un prêt peu fructueux au Stade Rennais où il a inscrit 5 buts en 19 apparitions, Karl Toko-Ekambi, âgé de 31 ans et originaire de la région parisienne, est retourné à l'Olympique Lyonnais. Cependant, les responsables du club lyonnais l'auraient rapidement placé sur la liste des joueurs pouvant quitter l'équipe. Le footballeur, ayant précédemment porté les couleurs de Sochaux et d'Angers, espérait quitter le club librement, un an avant l'échéance de son contrat. Malheureusement, l'OL a rejeté cette option et a conclu un accord avec deux clubs proposant une offre similaire de 1,7 million d'euros : Fenerbahçe (Turquie) et donc Abha.

Finalement, le lauréat de la Coupe d'Afrique des nations 2017 aurait choisi de rejoindre l'Abha Club, une équipe qui vient récemment d'acquérir l'international guinéen François Kamano (43 sélections, 8 buts) en provenance du Lokomotiv Moscou (Russie). Cette décision marque une nouvelle étape dans la carrière de Karl Toko-Ekambi, alors qu'il s'apprête à relever de nouveaux défis sur les terrains de football saoudiens.